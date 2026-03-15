Θεσσαλονίκη: Πρόσθετα στοιχεία καταθέτει η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ

Συμπληρωματικά στοιχεία με πρόσθετη τεκμηρίωση περί του υποστατού των 23.214 υπογραφών και του σύννομου χαρακτήρα του συλλογικού αιτήματος θα καταθέσει αύριο η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Η κατάθεση του υπομνήματος θα γίνει αύριο, Δευτέρα (16/3) στις 12 το μεσημέρι, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρο Βούγια

Η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος

Μετά την απαράδεκτη αμφισβήτηση της διοίκησης του Δήμου απέναντι στο σύννομο αίτημά μας για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος, το οποίο υποβλήθηκε στις 2 Μαρτίου 2026, μέσω εκπροσώπου της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος (ΟΕΔ), στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βούγια, με πρωτόκολλο παράδοσης–παραλαβής, η ΟΕΔ, σε μια ύστατη προσπάθεια να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα και να πεισθεί η διοίκηση, και προσεχώς το Δημοτικό Συμβούλιο, για ένα γεγονός ήδη γνωστό – ότι δηλαδή το σαφές, ορισμένο και ρητώς απευθυνόμενο, μέσω της ΟΕΔ, στο Δημοτικό Συμβούλιο αίτημα έχει υπογραφεί σύννομα από 23.214 υπαρκτούς και ταυτοποιήσιμους δημότες Θεσσαλονίκης, δηλώνει ότι εκπρόσωπος της ΟΕΔ, παρουσία δικηγόρου, θα υποβάλει τη Δευτέρα 16/3/2026, στις 12:00, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπληρωματικό υπόμνημα επί του αιτήματός μας με αρ. πρωτ. 52713/2-3-2026, με πρόσθετη τεκμηρίωση περί του υποστατού των 23.214 υπογραφών και του σύννομου χαρακτήρα του συλλογικού αιτήματος.