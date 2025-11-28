MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πλημμύρισαν δρόμοι στο κέντρο από την έντονη βροχόπτωση – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και στη Θεσσαλονίκη, με την κακοκαιρία Adel να χτυπά και την Κεντρική Μακεδονία.

Γύρω στις 11:00 άνοιξαν οι ουρανοί στη Θεσσαλονίκη και για περίπου ένα τέταρτο η βροχόπτωση ήταν έντονη.

Από την έντονη βροχόπτωση δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο δρόμοι πλημμύρησαν από τον όγκο νερού που έπεσε στην πόλη.

Όγκοι όμβριων υδάτων έχουν συγκλεντρωθεί σε στην οδό Εγνατία στο κέντρο, με το πρόβλημα να είναι πιο έντονο στο ύψος της Καμάρας αλλά και στη διασταύρωση στο ύψος του Σιντριβανίου.

Ανάλογη ήταν και η εικόνα στη διασταύρωση της 26ης Οκτωβρίου με Μοναστηρίου, στον Βαρδάρη.

Υπενθυμίζετια πως και για σήμερα ισχύει η “κόκκινη προειδοποίηση” και για τη Θεσσαλονίκη για την κακοκαιρία Adel. όπως γνωστοποίησε η ΕΜΥ στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε σήμερα.

Θεσσαλονίκη

