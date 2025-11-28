MENOY

Κακοκαιρία Adel: Στο “κόκκινο” και σήμερα Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική και Κιλκίς για ισχυρές καταιγίδες – Νέο έκτακτο δελτίο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζεται την επέλασή της με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα Adel θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

