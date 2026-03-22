Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης – “Απλήρωτες βάρδιες και υπέρογκα χρωστούμενα”

Παρέμβαση σε εστιατόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα.

Σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για “καθεστώς ομηρίας των υπαλλήλων με απλήρωτες βάρδιες και υπέρογκα χρωστούμενα -μαύρα και μη- δεδουλευμένα”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Για πολλοστή φορά επιβεβαιώνεται πως τα λουσάτα καταστήματα της πόλης χτίζουν τις βιτρίνες και την καλαίσθητη εικόνα τους στις πλάτες των εργαζομένων τους. Στο “ουζάδικον Λιμανάκι”, υπό τη διεύθυνση του Θανάση Ζημιάρη, το εργασιακό περιβάλλον φαντάζει αποπνικτικό.

Το τελευταίο τετράμηνο, η εργοδοσία, επιστρατεύοντας τη γνωστή τακτική καθεστώτος ομηρίας των υπαλλήλων με απλήρωτες βάρδιες και υπέρογκα χρωστούμενα -μαύρα και μη- δεδουλευμένα, έχει καταφέρει να ωθήσει τους εργαζόμενους σε διαρκή επισφάλεια. Το πόσο των απλήρωτων μισθών αγγίζει πλέον τις 30.000€ και οι εργαζόμενοι αντί να εισπράττουν αυτά που τους οφείλονται (πλην ενός ποσου των 500€, το οποίο δεν ήταν αρκετό για να εξοφλήσει ούτε ένα μήνα χρωστούμενων των περισσότερων υπαλλήλων) ακούνε φθηνές δικαιολογίες που “αιτιολογούν” την καθυστέρηση της εξόφλησής τους καθώς και εριστικές απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματά τους. Μάλιστα, οι γυναίκες του προσωπικού δέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό το μένος και την ειρωνεία των εργοδοτών. Ο Ζημιάρης χλευάζει και υποτιμά με κάθε ευκαιρία τις εργαζόμενες, φωνάζοντας σε καθημερινη βάση.

Από το προσκήνιο της συγκεκριμένης εργασιακής γαλέρας, δεν μπορούν να λείπουν και οι απειλές. Ο Ζημιάρης φροντίζει να δημιουργεί και να διατηρεί ένα κλίμα πίεσης και ανασφάλειας για τους εργαζόμενους του εστιατορίου αφήνοντας συστηματικά υπονοούμενα για πιθανές απολύσεις. Ο αντίλογος και η κριτική σκέψη δεν έχουν καμιά θέση εντός του εστιατορίου, καθώς οποιοσδήποτε τρόπος έκφρασης πέραν αυτού που αρμόζει σε έναν εργαζόμενο που ταυτίζεται απολυτα με τα παρωχημενα πρότυπα του κλάδου της εξυπηρέτησης -είτε αυτός απευθύνεται σε εργοδότη είτε σε πελάτη- απαντάται με έμμεσες απειλές για επιπτώσεις στην πληρωμή των δεδουλευμένων του. Μάλιστα, τον μήνα του Φεβρουαρίου η πληρωμή των υπαλλήλων καθυστέρησε να καταβληθεί εκδικητικά, έπειτα από απεργία του προσωπικού στην επέτειο των τριών χρόνων του εγκλήματος των Τεμπών.

Αρνούμαστε να μένουμε αμέτοχοι θεατές μπροστά στον χείμαρρο της εκτεταμένης εργασιακής εκμετάλλευσης και αυτό το δείχνουμε στην πράξη. Συμπεριφορές εργοδοτών-δυναστών που μετατρέπουν επιχειρήσεις σε προσωπικά τους πεδία ασυδοσίας δεν είναι και δεν θα είναι ανεκτές.

Η προάσπιση των δικαιωμάτων μας εντός και εκτός των χώρων εργασίας είναι δικιά μας υπόθεση. Όσο εργοδότες συνεχίζουν να τραμπουκίζουν εργαζόμενους, ο Ρουβίκωνας θα απαντά με οργάνωση, σχέδιο και αγώνα. Με ταξική αυτοπεποίθηση σπάμε τον τσαμπουκά των αφεντικών. Ο φόβος θα αλλάξει πλευρά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΟ-ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Ρουβίκωνας”.