Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από προβολέα γηπέδου στους Αμπελόκηπους

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος στο γήπεδο των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 όταν άνδρας γύρω στα 30, αγνώστων στοιχείων, έπεσε από μεγάλο ύψος και συγκεκριμένα από προβολέα πίσω από το γήπεδο των Αμπελοκήπων.

Τέλος, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας και την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Αμπελοκήπων.