Θεσσαλονίκη: Κοινό μέτωπο ΟΑΣΘ – Τροχαίας για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό – Επιπλέον λεωφορεία σε τρεις γραμμές

THESTIVAL TEAM

Η νέα λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΘ Μ1 και η ενίσχυση τριών ακόμα γραμμών του Οργανισμού με επιπλέον λεωφορεία και αύξηση της συχνότητάς τους, αποτέλεσαν το επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποίησαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης και ο διευθυντής Κίνησης του Οργανισμού Σίμος Παπαδόπουλος, με την διευθύντρια της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου και τον υποδιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης Σταμάτη Ρήγα.

Ο κ. Ταγγίρης ενημέρωσε την κ. Παπαγεωργοπούλου και τον κ. Ρήγα για όλα τα μέτρα που λαμβάνει ο Οργανισμός, προκειμένου να συνδράμει στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού από την προσεχή Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου και για έναν μήνα, οπότε το Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστό, προκειμένου να εκτελεστούν δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκτασή του προς την Καλαμαριά.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ τόνισε ότι, εκτός από τη δημιουργία της Μ1, ο Οργανισμός θα ενισχύσει με επιπλέον λεωφορεία τρεις γραμμές και συγκεκριμένα:

  • 3, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός,
  • 31,που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και
  • 39, που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Δικαστήρια.

Τις λεπτομέρειες για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των λεωφορειακών γραμμών που θα ενισχυθούν (πλήθος λεωφορείων, δρομολόγια, συχνότητες), ανέλυσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Η κ. Παπαγεωργοπούλου από την πλευρά της, σημείωσε ότι η Τροχαία θα συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις, ώστε να διευκολύνει τόσο τα λεωφορεία όσο και την κυκλοφορία συνολικά, ενώ ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε στη διαρκή, αποτελεσματική συνεργασία του ΟΑΣΘ με την Τροχαία.

