Θεσσαλονίκη: “Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα” – Στους δρόμους εργατικά σωματεία για την τραγωδία στη Βιολάντα

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» όπου πέντε εργαζόμενες γυναίκες σκοτώθηκαν.

Στην πορεία συμμετέχουν εργατικά σωματεία, μέλη του ΠΑΜΕ αλλά και φοιτητικοί σύλλογοι.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές μιλούν για έγκλημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» ενώ επιρρίπτουν ευθύνες τόσο στην ιδιοκτήτρια της επιχείρησης όσο και στην κυβέρνηση της ΝΔ την οποία και κατηγορούν ότι με τις πολιτικές της «έστρωσαν όνειρα δρόμο και σε αυτό το έγκλημα». Παράλληλα ζητούν να «μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τρίκαλα».

«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα», και «Απλήρωτη δουλειά, σακατεμένοι εργάτες, έτσι κερδίζουν οι κεφαλαιοκράτες», είναι μερικά από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και κινείται στο κέντρο της πόλης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: