MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζεται το τούνελ στον Περιφερειακό – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται οι εργασίες για την κατεδάφιση του τούνελ στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, λόγω της κατασκευής του Flyover.

Ήδη τις προηγούμενες μέρες έγιναν οι απαραίτητες πρόδρομες εργασίες, ενώ πλέον τα μηχανήματα έχουν ξεκινήσει να κατεδαφίζουν το τούνελ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο προς ανατολικά όσο και προς δυτικά διεξάγεται παραπλεύρως του Περιφερειακού, από παρακαμπτήριους δρόμους.

Δείτε βίντεο από την κατεδάφιση:

Οι εργασίες για την πλήρη κατεδάφιση του τούνελ θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Αλλωστε, όπως έχει πει και ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού για το Flyover, η κατεδάφιση του τούνελ θα γίνει σταδιακά καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο έργο.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο κατεδαφίστηκε η γέφυρα του Αγίου Παύλου ενώ προ μηνών κατεδαφίστηκε και η γέφυρα Πανοράματος, στο πλαίσιο της κατασκευής του Flyover.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Κάλλας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά διπλωματική λύση για τα Στενά του Ορμούζ, απρόβλεπτες οι ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη για οπαδική βία κι εγκληματικότητα: Θα τους διαλύσουμε, θα τους συλλάβουμε και θα τους παραπέμψουμε στη Δικαιοσύνη

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Δεν πρέπει να τρώει η Σίσσυ Χρηστίδου, έχει χάσει πολλά κιλά, δεν πρέπει να τρώει τίποτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: “Το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια” – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για εσωκομματικές διαρροές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Σούδα: Οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του Πολωνού που κατηγορείται για κατασκοπεία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

“Δεν με ρώτησε για το παιδί, αλλά αν έφαγαν τα σκυλιά”: Συγκλόνισε η κατάθεση αστυνομικού στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο