Θεσσαλονίκη: “Καταθέσαμε συμπληρωματικό υπόμνημα με γνήσιες υπογραφές για το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ”, λέει η Οργανωτική Επιτροπή

Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα από την Οργανωτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ

Συμπληρωματικό υπόμνημα σχετικά με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ, κατέθεσαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος, μετά και την απάντηση του Δήμου πως δεν κατατέθηκε καμία υπογραφή για το δημοψήφισμα αλλά μόνο μια λίστα με ονόματα.

Πιο συγκεκριμένα η εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος, κ. Μαρία Κέκη, παρουσία δικηγόρου, παρέδωσε το σχετικό υπόμνημα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, κ. Σπύρο Βούγια, με «γνήσιες και πραγματικές υπογραφές από φυσικά πρόσωπα», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ειδικότερα παραδόθηκαν 13 κούτες που περιέχουν ψηφιακές δηλώσεις σε φυσικό αρχείο, πέντε κούτες που περιέχουν αντίγραφα χειρογράφων δηλώσεων σε φυσικό αρχείο και μια κούτα που περιέχει 9.516 άκυρες -σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος- δηλώσεις σε φυσικό αρχείο.

«Σήμερα καταθέσαμε όλα τα πρωτογενή δεδομένα τόσο από τη πλατφόρμα των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και των χειρόγραφων αιτήσεων. Σε μια προσπάθεια επιπλέον δικιά μας παροχής όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων μπορούσαμε να δώσουμε στη διοίκηση για να ενισχυθεί η εγκυρότητα του αιτήματος των 200.000 αιτούντων δημοτών του δήμου Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος» ανέφερε αρχικά σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος, Μαρία Κέκη.

«Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφόρησαν διάφορες κατηγορίες στα ΜΜΕ και μια από αυτές ήταν ότι στην αρχή ξεκινήσαμε τις χειρόγραφες υπογραφές και μετά άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό είναι ένα ψέμα και απαντάται με τα δεδομένα που έχουμε καταθέσει τώρα. Όσον αφορά τις ψηφιακές υπογραφές έχουμε καταθέσει τα στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα οποία επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των καταχωρήσεων. Επιπλέον το άλλο που ξεκαθαρίζεται με τα συμπληρωματικά στοιχεία που καταθέτουμε τώρα είναι ένα δεύτερο ψέμα ότι άλλαξε το ερώτημα κατά την πορεία της συλλογής των υπογραφών. Και αυτό απαντάται γιατί αν δείτε τα πρωτογενή δεδομένα είναι ίδιο το ερώτημα, τόσο στις χειρόγραφες όσο και στις ψηφιακές», συμπλήρωσε η ίδια.

«Τα στοιχεία στο σύνολό τους μπορούν να αποδείξουν τις διάφορες κατηγορίες περί μη εγκυρότητας των στοιχείων που καταθέτουμε, ότι δηλαδή δεν είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν την αίτηση αλλά εμείς με κάποιο μαγικό τρόπο είχαμε τα στοιχεία. Πλέον είναι σαφές ότι αυτού οι αιτούντες και αιτούσες είναι πραγματικοί άνθρωποι και φυσικά πρόσωπα», κατέληξε η κ. Κέκη.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος κ. Γιώργος Βερβέρης, που υπέγραψε το συμπληρωματικό υπόμνημα, τόνισε σε δηλώσεις του πως υπήρξε μαζική προσέλευση για τις υπογραφές σχετικά με το δημοψήφισμα και πως αυτές είναι αληθινές από φυσικά πρόσωπα.

«Αυτό που συνέβη σήμερα είναι ότι φέραμε το πραγματικό υπόμνημα υπόψιν του δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό ήρθε ακατέργαστο, δηλαδή ήρθαν όλες οι υπογραφές τις οποίες έχουμε περάσει από πολλά κόσκινα, καθώς το κύριο μέλημα μας δεν ήταν η συγκέντρωση των υπογραφών, όσο να είναι σύννομες. Είχαμε μαζική προσέλευση και αυτό που πρέπει να αντιληφθούν όλοι είναι ότι οι υπογραφές είναι πραγματικές και τα κουτιά που καταθέσαμε σήμερα είναι προκειμένου να δείξουν ότι είμαστε διαυγέστατοι σε κάθε μορφή ελέγχου. Είμαστε εμείς που τηρούμε τον νόμο και εκφράζουμε όλους της δημότες της Θεσσαλονίκης που υπόγραψαν και θέλουμε να προχωρήσουμε στο δημοψήφισμα», τόνισε.

Τέλος ο κ. Βερβέρης πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει μια μόνιμη επιτροπή διεξαγωγής δημοψηφισμάτων, αλλά ότι η συγκεκριμένη επιτροπή δημιουργήθηκε γι αυτό το δημοψήφισμα σχετικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ.

