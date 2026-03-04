Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεν έχει κατατεθεί καμία υπογραφή για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ αλλά μια λίστα με ονόματα

Δεν θα πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα για το μέλλον της ΔΕΘ και την ανάπλαση των χώρων του εκθεσιακού κέντρου, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα δεν κατέθεσαν υπογραφές παρά μόνο μία λίστα με ονοματεπώνυμα.

“Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνει το άρθρο 3 ΚΔΔ οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία του αιτούντος και να φέρουν υπογραφή, φυσική ή ψηφιακή. Από τη διατύπωση δε του άρθρου 134 1β φαίνεται πως η αίτηση του 10% των εκλογέων θα μπορούσε να ήταν και μία συλλογική αίτηση, η οποία ωστόσο δεν παύει να αποτελεί έγγραφη αίτηση προς τη Διοίκηση εφόσον κατά τις γενικές αρχές του άρθρου 3 ΚΔΔ: κάθε πρόσωπο ταυτοποιείται/ κάθε πρόσωπο υπογράφει/ προκύπτει σαφής δήλωση βούλησης, δηλαδή κάθε πολίτης πρέπει να εκφράσει ατομικά και έγκυρα τη βούλησή του με υπογραφή ανεξάρτητα αν πρόκειται για ατομική ή ενιαία αίτηση. Η υπογραφή βεβαιώνει την ταυτότητα του αιτούντος και ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο του αιτήματος”, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής τονίστηκε ότι σύμφωνα με τα πρωτογενή δεδομένα υπέγραψαν 34.000 άτομα, ωστόσο ακολούθησε «σοβαρή εκκαθάριση για μη δημότες του δήμου Θεσσαλονίκης και για διπλότυπες υπογραφές», ενώ αναφορικά με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου υπογραμμίστηκε πως «αυτά τα στοιχεία ζητάει ο νόμος και αυτά καταθέτουμε».

Η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Με επιστολή του σήμερα (04/03) στην κα. Μαρία Κέκη, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Μήττας απαντά στο αίτημα που κατατέθηκε για τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος, κοινοποιώντας έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Μητρώου Πολιτών της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής, σημειώνοντας πως έχει διαπιστωθεί η απουσία νόμιμων υπογραφών και θέτοντας υπόψη της κας. Κέκη την κατά το νόμο ορθή συμπλήρωση του αιτήματος που κατέθεσε.

Ακολουθεί αναλυτικά το έγγραφο της Υπηρεσίας:

Με το ανωτέρω έγγραφό σας μας διαβιβάσατε το υπ’ αρ. 52713/2-3-2026 αίτημα δημότη σχετικά με τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος, το οποίο ακολουθείται από έναν κατάλογο αποτελούμενο από 23214 ονοματεπώνυμα με αντίστοιχα πατρώνυμα, μητρώνυμα και έτη γέννησης χωρίς φυσικές ή ψηφιακές υπογραφές. Η διαβίβαση γίνεται λόγω αρμοδιότητας ελέγχου προκειμένου να εξεταστεί η πληρότητά του σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 1β του Ν. 4555/2018 και κατά τον οποίο διαπιστώσαμε ότι:

Η εν λόγω διάταξη κάνει λόγο για αίτηση του 10% των εκλογέων χωρίς να καθορίζει ειδικό τύπο. Άρα, εφαρμόζεται συμπληρωματικά το άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που περιέχει τις γενικές αρχές περί πληρότητας και εγκυρότητας της αίτησης προς τη Διοίκηση, εφόσον ο εν λόγω ειδικός νόμος δεν ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά.

Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνει το άρθρο 3 ΚΔΔ οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία του αιτούντος και να φέρουν υπογραφή, φυσική ή ψηφιακή. Από τη διατύπωση δε του άρθρου 134 1β φαίνεται πως η αίτηση του 10% των εκλογέων θα μπορούσε να ήταν και μία συλλογική αίτηση, η οποία ωστόσο δεν παύει να αποτελεί έγγραφη αίτηση προς τη Διοίκηση εφόσον κατά τις γενικές αρχές του άρθρου 3 ΚΔΔ: κάθε πρόσωπο ταυτοποιείται/ κάθε πρόσωπο υπογράφει/ προκύπτει σαφής δήλωση βούλησης, δηλαδή κάθε πολίτης πρέπει να εκφράσει ατομικά και έγκυρα τη βούλησή του με υπογραφή ανεξάρτητα αν πρόκειται για ατομική ή ενιαία αίτηση. Η υπογραφή βεβαιώνει την ταυτότητα του αιτούντος και ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο του αιτήματος.

Συμπερασματικά, η κατάσταση που επισυνάπτεται στο αίτημα με ονοματεπώνυμα και τα αντίστοιχα πατρώνυμα, μητρώνυμα και έτη γέννησης, δεν φέρει τις απαιτούμενες υπογραφές, φυσικές ή ψηφιακές και επομένως, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν πληροί τον τύπο του άρθρου 3 ΚΔΔ, δεν ισοδυναμεί με αίτηση, ούτε με δήλωση βούλησης.

Τέλος για όλους τους παραπάνω λόγους και ελλείψει έγκυρης αίτησης θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των στοιχείων.