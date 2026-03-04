“Ο κόσμος που θέλει δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ είναι περισσότερος από τις 23.214 υπογραφές”, λέει η Οργανωτική Επιτροπή

Το θεσμικό πλαίσιο και τα επόμενα βήματα μετά την κατάθεση των 23.214 υπογραφών δημοτών του δήμου Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος, που θα αφορά ανάπλαση της ΔΕΘ, ανέλυσαν μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος.

«Το κύμα υποστήριξης ήταν τεράστιο και ο κόσμος που θέλει δημοψήφισμα είναι περισσότερος από τις 23.000 και πλέον υπογραφές που κατατέθηκαν», ειπώθηκε σε σχετική συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε το μεσημέρι στο δημαρχιακό μέγαρο. Επισημάνθηκε δε, πως η μετατροπή της ΔΕΘ σε Μητροπολιτικό Πάρκο είναι «η τελευταία ευκαιρία της πόλης να αυξήσει το πράσινο της και δεν πρέπει να χαθεί».

Όπως τονίστηκε, σύμφωνα με τα πρωτογενή δεδομένα υπέγραψαν 34.000 άτομα, ωστόσο ακολούθησε «σοβαρή εκκαθάριση για μη δημότες του δήμου Θεσσαλονίκης και για διπλότυπες υπογραφές», ενώ αναφορικά με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου υπογραμμίστηκε πως «αυτά τα στοιχεία ζητάει ο νόμος και αυτά καταθέτουμε».

«Δεν κάναμε μια προσπάθεια δέκα μηνών για να βάλουμε συγγενείς και αγνώστους. Οι υπηρεσίες του δήμου θα κάνουν τώρα τη δουλειά τους. Η αρμοδιότητα τους είναι να ελεγχθούν, εάν είναι δημότες Θεσσαλονίκης», ειπώθηκε χαρακτηριστικά

Αναφορικά με το ποσό που απαιτείται για τη διενέργεια δημοψηφίσματος επισημάνθηκε πως «η Δημοκρατία κοστίζει» και πως «έχουμε δει τεράστια ποσά να δαπανώνται για άλλα ζητήματα από τον δήμο Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν το κοστολογούμε, είναι αναγκαίο το δημοψήφισμα για ένα τόσο σημαντικό θέμα που απασχολεί τους πολίτες».

Παρουσιάστηκαν, επίσης, πρότερες μελέτες του 2002 και του 2009 για μεταφορά της ΔΕΘ στη Σίνδο, ενώ για τις πρόσφατες δηλώσεις του πρύτανη του ΔΙΠΑΕ για εκπόνηση master plan, που -μεταξύ άλλων- προβλέπει τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στον χώρο του campus, σχολιάστηκε πως «η οριστική απάντηση θα δοθεί από την κυβέρνηση. Και το ΔΙΠΑΕ θα συμμορφωθεί, εφόσον υπάρχει κεντρική απόφαση».

Στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν ο πρώην αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Νίκος Φωτίου, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους», Μιχάλης Τρεμόπουλος, η πρώην δημοτική σύμβουλος τη «Πόλης Ανάποδα», Μαρία Κέκη, η πανεπιστημιακός και υπεύθυνη συλλογής των υπογραφών, Ιφιγένεια Καμτσίδου, η κοινωνιολόγος, Γκαμπριέλα Σαμψωνίδου και ο αρχιτέκτονας – μηχανικός, Κώστας Σαμδάνης.