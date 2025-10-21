Θεσσαλονίκη: Έκκληση για άστεγο που δεν έχει δώσει σημάδια ζωής εδώ και ένα μήνα

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση άστεγου άνδρα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της προέδρου της «Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων Θεσσαλονίκης», Κυριακής Φράγκου, αγνοείται ο Νίκος, γνωστός στους εθελοντές και τους κατοίκους της περιοχής γύρω από την Οδό Πολυτεχνείου και Δωδεκανήσου, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Νίκος, ο οποίος κυκλοφορούσε συνήθως με ένα καρότσι που αποτελούσε χαρακτηριστικό του γνώρισμα, δεν έχει εμφανιστεί στο σημείο όπου η οργάνωση προσέφερε γεύματα επί επτά συνεχή χρόνια.

«Σας παρακαλώ πολύ, αν κάποιος είδε τον κύριο Νίκο, ας μας ενημερώσει γιατί ανησυχούμε», ανέφερε η κ. Φράγκου στην ανάρτησή της, δίνοντας και τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε πληροφορία: 6970075198.

Η «Εθελοντική Διακονία Αστέγων Θεσσαλονίκης» απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ενημερώσουν άμεσα τις αρχές ή την οργάνωση, σε περίπτωση που γνωρίζουν κάτι για τον αγνοούμενο άστεγο.