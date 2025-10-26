Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες πιστοί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου- Δείτε βίντεο και φωτο

Τα γιορτινά της φόρεσε σήμερα η Θεσσαλονίκη που εορτάζει τον Πολιούχο της Άγιο, τον Άγιο Δημήτριο αλλά και την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς το 1912.

Ήδη εκατοντάδες Θεσσαλονικείς από νωρίς το πρωί βρίσκονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου προσκυνώντας την χάρη του Πολιούχου της και με ευλάβεια ανάβουν ένα κεράκι στη μνήμη του Αγίου Δημητρίου, κάνουν τον σταυρό τους και παρακολουθούν τη θεία λειτουργία.

Σε λίγη ώρα, στις 11 θα τελεστεί η Δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, της Πολιτειακής, Πολιτικής, Στρατιωτικής ηγεσίας και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιεί στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ ο Επίσημος Εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της 113ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του έπους του 1940. παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.