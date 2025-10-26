Θεσσαλονίκη: Παρουσία Τασούλα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Διπλή γιορτή σήμερα για τη Θεσσαλονίκη! Η πόλη μας τιμά τον Άγιο Δημήτριο, Πολιούχο της πόλης, και γιορτάζει για την συμπλήρωση 112 χρόνων από την απελευθέρωσή της κατά τη «Μεγάλη Εξόρμηση» του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου.

Στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, της Πολιτειακής, Πολιτικής, Στρατιωτικής ηγεσίας και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις 5.30το απόγευμα. θα πραγματοποιεί στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ ο Επίσημος Εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της 113ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του έπους του 1940. παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν οι απονομές τιμής προς τους Προέδρους της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τη Δοξολογία

Λόγω της δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, τίθενται σε ισχύ από νωρίς σήμερα το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας:

ΚΥΡΙΑΚΗ (26-10-2025):

Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους,

Αγ.Δημητρίου , στο τμήμα της από την οδό Σουρή μέχρι την οδό Πελοποννήσου.

, στο τμήμα της από την οδό Σουρή μέχρι την οδό Πελοποννήσου. Κασσάνδρου , στο τμήμα της από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι την οδό Μακεδονικής Αμύνης.

, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι την οδό Μακεδονικής Αμύνης. Μακεδονικής Αμύνης , στο τμήμα της από την οδό Κασσάνδρου μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου.

, στο τμήμα της από την οδό Κασσάνδρου μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου. Σελεύκου , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Αριστοτέλους, στο τμήμα της από οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου.

Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λαγκαδά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου.