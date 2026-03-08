MENOY

Θεσσαλονίκη: Δράση ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Αριστοτέλους, στο ύψος της οδού Μητροπόλεως, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η πρωτοβουλία οργανώνεται από τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη και έχει στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.

Δράση ενημέρωσης ΕΛΑΣ

