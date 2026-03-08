Θεσσαλονίκη: Δράση ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Αριστοτέλους, στο ύψος της οδού Μητροπόλεως, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η πρωτοβουλία οργανώνεται από τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη και έχει στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.