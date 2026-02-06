MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Χωματερή στον Εύοσμο έχει μετατραπεί σε “νεκροταφείο” στρωμάτων – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Εκατοντάδες πεταμένα στρώματα, καναπέδες, ντουλάπες, μπάζα από ανακαινίσεις, πεταμένα λάστιχα αλλά και διάφοροι κάδοι απορριμμάτων, έχουν σχηματίσει ολόκληρο λόφο στον Άνω Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.

Οι κάτοικοι της περιοχής, η οποία βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό, ανάμεσα σε νεόδμητες πολυκατοικίες– ενώ πολύ κοντά λειτουργεί Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και δύο βρεφικοί σταθμοί– ζουν δίπλα σ’ αυτή την υγειονομική βόμβα, ζητώντας άμεσα την απομάκρυνσή της, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Πρόκειται για ένα δημοτικό οικόπεδο, έκτασης περίπου οκτώ στρεμμάτων, το οποίο λειτουργεί ως προσωρινός χώρος εναπόθεσης μπαζών. Το τελευταίο διάστημα είχε λήξει σχετική σύμβαση του δήμου, με ιδιώτη, ο οποίος μετέφερε τα συγκεκριμένα μπάζα στην ανακύκλωση. Πλέον έχει ενεργοποιηθεί και πάλι η σύμβαση, με το δήμο Κορδελιού-Ευόσμου να το έχει καθαρίσει αρκετές φορές, ωστόσο είναι τόσα πολλά τα μπάζα που ο χώρος γεμίζει και πάλι, πάρα πολύ γρήγορα.

Εύοσμος

