Θεσσαλονίκη: Αυτά είναι τα νέα 18μετρα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης – Δείτε εικόνες

Μόλις ολοκληρώθηκε στην Κίνα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατασκευή του πρότυπου λεωφορείου 18 μέτρων της Yutong, που θα κυκλοφορήσει στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση προμήθειας 50 αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων μαζί με των παρελκομένων τους, που έρχονται να προστεθούν στον στόλο του ΟΑΣΘ, υπεγράφη την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026 με ανάδοχο την Yutong.

Οι πρώτες εικόνες των λεωφορείων που δημοσίευσε η ιστοσελίδα mononews.gr δείχνουν και το εσωτερικό των οχημάτων, που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις βιώσιμες μετακινήσεις, δεδομένης της ευρύτερης πολιτικής της εταιρείας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τα νέα λεωφορεία αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα περί τα μέσα Ιουλίου του 2026 και μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς ΟΑΣΘ και ΟΣΕΘ θα τεθούν σε κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο το συγκοινωνιακό έργο και συνεπώς την επιβατικής εμπειρία.

H προμήθεια των 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, προϋπολογισμού 46,5 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επισημαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη πόλη στην οποία κυκλοφόρησαν αρθρωτά λεωφορεία από το 1979.

Το θρίλερ πίσω από την αναδοχή

Ο κινεζικός κολοσσός της ηλεκτροκίνησης αναδείχθηκε ανάδοχος στον ανοιχτό διαγωνισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το περασμένο φθινόπωρο. Ωστόσο, η ίδια η Yutong, η οποία είχε υποβάλλει στην ΕΑΔΗΣΥ προδικαστική προσφυγή, καθώς έκρινε ότι και οι δύο απορριφθείσες προσφορές (σ.σ. της Zhongtong και της BYD Auto Industry Co. Ltd) έπρεπε να απορριφθούν και για άλλους λόγους. Από την άλλη, η Zhongtong υπέβαλε κι εκείνη με τη σειρά της προδικαστική προσφυγή, στρεφόμενη κατά της απόρριψής της. Οι προσφυγές των κινεζικών εταιρειών εξετάστηκαν από την ΕΑΔΗΣΥ στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα δημοσιεύματα, η ΕΑΔΗΣΥ κοινοποίησε στις 20 Νοεμβρίου την απόφασή της επί των προδικαστικών προσφυγών «δικαιώνοντας» τη Yutong, κάνοντας αποδεκτούς όχι μόνο τους λόγους απόρριψης των προσφορών των δύο άλλων εταιρειών από το ΥΜΕ, αλλά και την προσφυγή της Yutong η οποία επικαλέστηκε και επιπλέον τρεις λόγους απόρριψης της προσφοράς της Zhongtong. Ουσιαστικά, η ΕΑΔΗΣΥ με την απόφασή της δέχθηκε ότι η προσφορά της Zhongtong έπρεπε να απορριφθεί συνολικά για πέντε λόγους.

Μετά το πέρας των 10 ημερών, η Zhongtong, παρ’ όλο που είχε περιθώριο μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου να προσβάλλει αυτή την απόφαση «καταπέλτη» της ΕΑΔΗΣΥ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τελικά δεν προχώρησε σε καμία κίνηση, γεγονός που κλειδώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπέρ της Yutong.

Νέες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση στα ΜΜΜ

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί νέες επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ με φόντο την ηλεκτροκίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με την κυβερνητική πολιτική να προσδοκά στην πλήρη ανανέωση του στόλου της ΟΣΥ και του ΟΑΣΘ.

Ήδη, στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, γεγονός που σηματοδοτεί μία νέα σελίδα στην ιστορία των δημόσιων μεταφορών. Ειδικότερα, στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορούν περί τα 1076 ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν πάνω από 300 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Όσον αφορά στον κυβερνητικό σχεδιασμό, προβλέπει μέχρι το 2027 να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας περί τα 1600 νέα οχήματα. Μάλιστα, σε τακτά χρονικά διαστήματα προκηρύσσονται νέοι διαγωνισμοί προμήθειας ηλεκτρικών λεωφορείων και των παρελκομένων τους είτε λεωφορείων υδρογόνου.

Ως γνωστόν, στα σκαριά βρίσκεται και νέος διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρικών λεωφορείων, αλλά και οχημάτων τεχνολογίας In Motion Charging (IMC). Τα οχήματα IMC αναμένεται να αντικαταστήσουν τα τρόλεϊ, τα οποία θα καταργηθούν σταδιακά. Ήδη, οι εργασίες αποξήλωσης του δικτύου έχουν προχωρήσει στον Πειραιά με τη συμβολή του δήμου, ενώ μετά τις εργασίες της ενιαίας ηλεκτροδότησης γραμμής από τη ΣΤΑΣΥ, το τραμ από τις 18 Φεβρουαρίου έχει ως τερματικό σταθμό την «Ακτή Ποσειδώνος».

Τέλος, πρόσφατα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την ΟΣΥ Α.Ε., προχώρησε στον σχεδιασμό σύγχρονων υποδομών φόρτισης στα αμαξοστάσια για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εν λόγω συνεργασία έχει να κάνει με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΤΕπ, μέσω του προγράμματος Invest EU, με στόχο την προετοιμασία και ωρίμανση ενός συνεκτικού επενδυτικού προγράμματος που περιλαμβάνει ενεργειακές λύσεις, υποδομές φόρτισης και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για τα αμαξοστάσια.

Πηγή: mononews.gr