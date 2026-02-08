Θεσσαλονίκη: Άλλαξε όψη ο Θερμαϊκός στην παραλία – Απομακρύνθηκαν τα σκουπίδια από τη θάλασσα

Η εικόνα του Θερμαϊκού στην παραλία της Θεσσαλονίκης, η οποία από χθες θύμιζε… χωματερή άλλαξε σήμερα το πρωί.

Αντιρρυπαντικά συνεργεία βρέθηκαν στα σημεία που υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και απομάκρυναν τα σκουπίδια, πλαστικά και καλάμια που βρισκόντουσαν εντός της θάλασσας και δημιουργούσαν από χθες μια αποκρουστική εικόνα.

Πλέον οι πολίτες που διασχίζουν το παραλιακό μέτωπο βλέπουν και πάλι καθαρή τη θάλασσα.