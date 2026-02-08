Θεσσαλονίκη: Αποκρουστικές εικόνες στην παραλία – Γέμισε σκουπίδια ο Θερμαϊκός
Αποκρουστικό είναι το θέαμα που να αντικρίζει όποιος κάνει την βόλτα του στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
Ο Θερμαϊκός, όπως θα δείτε και στα παρακάτω βίντεο χρηστών του TikTok που έκαναν χθες την βόλτα τους στο παραλιακό μέτωπο, γέμισε ξανά με σκουπίδια, καλαμιές, πλαστικά τα οποία κάνουν την εικόνα άκρως αποκρουστική αλλά και προβληματική.
Δείτε βίντεο:
@anastasiagewrgiadou Sad 😳 #fyp #viral #thessaloniki ♬ careless whisper – leqrio
@maria__papp 📍Παραλία Θεσσαλονίκης Χολέρα vibes #skg #greece ♬ original sound – GoldenCrown
