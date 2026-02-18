MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ακυρώθηκαν πτήσεις προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία” λόγω ισχυρών ανέμων – Καθυστερήσεις στις απογειώσεις

THESTIVAL TEAM

Ακυρώνονται προσγειώσεις, με καθυστερήσεις οι απογειώσεις στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης

Προβλήματα στα δρομολόγια πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία” έφεραν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν από χθες στη Θεσσαλονίκη.

Ήδη από χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” ή να απογειωθούν από αυτό.

Τα προβλήματα συνεχίζονται και σήμερα καθώς και ήδη έχουν ακυρωθεί πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στη Θεσσαλονίκη ενώ όσες οι περισσότερες αναχωρήσεις γίνονται με καθυστέρηση.

Τα προβλήματα στις πτήσεις που σημειώνονται στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στη Θεσσαλονίκη, είχαν ως συνέπεια να ακυρωθεί και η παρουσία της Δόμνας Μιχαηλίδου στην πόλη.

