Θεσσαλία: Σε τροχιά κινητοποιήσεων αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στις 23 Νοεμβρίου η σύσκεψη στη Νίκαια για τα μπλόκα

Ένα βήμα πριν στήσουν τα μπλόκα βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλίας, διαμηνύοντας, ότι φέτος θα βγουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Το πότε και πού θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα θα κλειδώσει στην πανελλαδική σύσκεψη, στις 23 Νοεμβρίου, στη Νίκαια της Λάρισας.

Αυτή την ώρα, οι αγρότες στα Φάρσαλα, συζητούν ώστε να λάβουν και την τελική απόφαση, για το αν θα συσταθεί ένα ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο ή όχι.

Στην Κοζάνη, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ παράλληλα, το αγροτικό συζητείται στο Περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή αγροτών που θέτουν τα αιτήματά τους.