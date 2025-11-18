MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλία: Σε τροχιά κινητοποιήσεων αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στις 23 Νοεμβρίου η σύσκεψη στη Νίκαια για τα μπλόκα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα βήμα πριν στήσουν τα μπλόκα βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλίας, διαμηνύοντας, ότι φέτος θα βγουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Το πότε και πού θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα θα κλειδώσει στην πανελλαδική σύσκεψη, στις 23 Νοεμβρίου, στη Νίκαια της Λάρισας.

Αυτή την ώρα, οι αγρότες στα Φάρσαλα, συζητούν ώστε να λάβουν και την τελική απόφαση, για το αν θα συσταθεί ένα ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο ή όχι.

Στην Κοζάνη, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ παράλληλα, το αγροτικό συζητείται στο Περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή αγροτών που θέτουν τα αιτήματά τους.

Αγρότες Θεσσαλία Κτηνοτρόφοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Συντετριμμένος ο Σωκράτης Φάμμελος από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη – “Ήταν η ψυχή του κόμματος και των γραφείων μας”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Άρης: Με Φορμπς στη Λιθουανία

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

H Ελλάδα στις χώρες που ευχαριστεί ο Τραμπ για την έγκριση του νέου Συμβούλιου Ειρήνης από τον ΟΗΕ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Βορίζια: Στον εισαγγελέα ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβρασμός για το καθεστώς διασυνδεδεμένων νοσοκομείων – “Θα μετακινούνται νοσηλευτές από το ένα νοσοκομείο στο άλλο”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Χαλκιδική: Ξεκινά η αναβάθμιση βιολογικών Χανιώτης και Πευκοχωρίου με έργο 12,6 εκατ. ευρώ