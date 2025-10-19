Τελείωσε μετά από 6 ώρες η απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, λέει ο δικηγόρος του

Ολοκληρώθηκε μετά από έξι ώρες η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο νεαρός επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό του πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός και ισχυρίστηκε πως «ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος».

Σειρά στο γραφείο της ανακρίτριας πήρε ο 22χρονος συγκατηγορούμενος, η απολογία του οποίου ξεκίνησε πριν τις 20:00. Ο δικηγόρος του Ελληνοβρετανού, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε πως η απολογία του πελάτη του «ήταν μαραθώνια» και «υπήρξε διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας, οφείλω να το ομολογήσω. Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Έχει αρκετή πορεία ακόμα η ανάκριση».

Σύμφωνα με τον κ. Γκαβέλα, ο 22χρονος «υποστηρίζει αυτό που υποστήριζε από την αρχή ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή». «Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Σε ερώτηση για το τι υποστηρίζει ο 22χρονος για το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του εγκλήματος, ο κ. Γκαβέλας απάντησε: «τι εξήγηση μπορεί να δώσει κανείς όταν η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη; Με τους συνεργάτες μου έχουμε ενδελεχώς διατρέξει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου υποτιθέμενου ή πραγματικού αυτόπτη μάρτυρα και βρίθει ανακριβειών».

«Δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. Ήταν έξω στη μηχανή», υποστήριξε. Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα «διότι συνέδραμε τον φυσικό αυτουργό μίας πράξεως εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Ούτως ή άλλως προκύπτει ότι την κιθάρα δεν την έφερε ο ίδιος».

Ο δικηγόρος λέει πως ο πελάτης του δεν γνώριζε τα δύο θύματα και πως δεν είχε βρεθεί ξανά στη Φοινικούντα.

Πηγή: protothema/gr