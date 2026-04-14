Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού υπήρξαν προβλήματα

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα με την κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται σήμερα Τρίτη του Πάσχα να αφιχθούν 19 πλοία από τα νησιά του Αιγαίου καθώς και 36 από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Στο λιμάνι του Λαυρίου φτάνουν 8 πλοία από τις Κυκλάδες και 12 στη Ραφήνα.

Οι επιστροφή σύμφωνα με εκτιμήσεις έως την Παρασκευή θα γίνεται με ήπιους ρυθμούς με τους τελευταίους εκδρομείς του Πάσχα να αναμένονται το Σαββατοκύριακο καθώς τη Δευτέρα ξεκινούν τα σχολεία.

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως όσων γύριζαν στη συμπρωτεύουσα από Εγνατία Οδό όπου οι ουρές έφταναν έως και 10 χιλιόμετρα.

Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Πολυμύλου

Χθες το απόγευμα (13/4) σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές στα διόδια Πολυμύλου, αλλά και καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων.

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Πολυμύλου, στην Κοζάνη. Από νωρίς σημειώθηκαν καθυστερήσεις στο ρεύμα από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη.

Τα διόδια στον Πολύμυλο άνοιγαν για λίγα λεπτά ανά διαστήματα, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με αναφορές οδηγών, στο σημείο υπήρχε μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας, με συνέπεια να δημιουργηθούν ατελείωτες ουρές.