Συναγερμός για την εμφάνιση αρκούδας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης – Οι ζημιές σε μελισσοκομεία και η συνάντηση με δρομέα

Την εμφάνισή της έκανε και φέτος αρκούδα στη δασική περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η αρκούδα εντοπίστηκε αρχές Απριλίου, με έναν δρομέα να αναφέρει ότι ήρθε σε απόσταση αναπνοής μαζί της την Μεγάλη Πέμπτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ζώο προχώρησε σε καταστροφές σε μελίσσια στον Λαγκάδα, με τον πρόεδρο των Μελισσοκόμων Λαγκαδά, Θωμά Τουρλίδη, να δηλώνει πως «κινήθηκε από την περιοχή του Βερτίσκου στη Δορκάδα, κατέβηκε στη Χρυσαυγή, διέσχισε τον κάμπο του Λαγκαδά και πήγε στο Μελισσοχώρι και το Ωραιόκαστρο. Έχει κάνει ζημιά σε τρία με τέσσερα μελισσοκομεία».

«Τη Μεγάλη Πέμπτη, κάποιος δρομέας, ενώ έτρεχε, ήρθε μέτωπο μέτωπο με την αρκούδα. Την είδε, σταμάτησε, σταμάτησε κι αυτή και χωριστήκανε», περιέγραψε ο Βασίλης Σαμαράς, ομοσπονδιακός Θηροφύλακας.

Οδηγίες σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, σε περίπτωση που συναντήσουμε αρκούδα:

-Κρατάμε την ψυχραιμία μας.

-Μένουμε ακίνητοι.

-Δεν παίρνουμε «απειλητικά» αντικείμενα όπως πέτρες και κλαδιά.

-Οπισθοχωρούμε σταδιακά αναγνωρίζοντας την «κυριαρχία» της αρκούδας στο χώρο.

-Σε άμεση θέα προς την αρκούδα, προσπαθούμε να φανούμε μεγαλύτεροι.

-Δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της «κόβουμε» το δρόμο.

Είναι η τρίτη χρονιά που αρκούδα φτάνει σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν μέσω του DNA αν πρόκειται για το ίδιο ζώο.

«Δεν χρειάζεται ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Είναι σε τροφικό στρες, αναζητούν τροφή είτε σε καρποφόρα δέντρα, είτε σε μελίσσια και στη συνέχεια αποχωρούν», τόνισε ο Ιάσωνας Μπαντιός υπ. του Γραφείου Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Καλλιστώ”.