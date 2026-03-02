Συμφωνία τεχνικής υποστήριξης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας

Συμφωνία τεχνικής υποστήριξης της Ελλάδας σε θέματα αεροναυτιλίας ανάμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) υπεγράφη, σήμερα, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου, από τον Γενικό Διευθυντή του EUROCONTROL Raúl Medina και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) Χρήστο Τσίτουρα.

H Ειδική Συμφωνία («Special Agreement – Support to State») αφορά στην παροχή στοχευμένης τεχνικής υποστήριξης προς τη χώρα και εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ATM/ANS), το οποίο έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς EUROCONTROL, DG MOVE και EASA.

Στον βασικό πυρήνα της, η συμφωνία αποσκοπεί να συνδράμει σε τρεις συμπληρωματικούς άξονες:

Πρώτον, προβλέπεται η παροχή τεχνικών συμβουλών που θα στηρίξουν τη στρατηγική εποπτεία που ασκεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και την εποπτικό μηχανισμό της ΑΠΑ, μέσω της διαχείρισης σύνθετων και μεγάλης κλίμακας αλλαγών κατά την υλοποίηση του Action Plan από τον φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ΥΠΑ), συμπεριλαμβανομένων –ενδεικτικά– θεμάτων όπως η ανάπτυξη DLS, η αναβάθμιση του συστήματος DPS/Pallas, ο σχεδιασμός διαδικασιών PBN, η προμήθεια Mode S radar, οι αναβαθμίσεις CP1-related ATM και SWIM, η προμήθεια νέων VCS/RCS και VHF, καθώς και η ανάπτυξη νέου συστήματος αεροναυτιλίας για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου.

Δεύτερον, προβλέπεται τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιδόσεων Αεροναυτιλίας, Performance Plan της περιόδου αναφοράς RP4 (2025–2029), ιδίως ως προς μεθοδολογίες, εργαλεία και δείκτες για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και συγκριτική αποτίμηση της επίδοσης της ΥΠΑ.

Τρίτον, προβλέπεται υποστήριξη για την εφαρμογή του SES II+ (Regulation (EC) 2024/2803), ιδίως ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων της ΑΠΑ ως Εθνικής Εποπτικής Αρχής, μέσω βέλτιστων πρακτικών, εκπαίδευσης ή/και εργαλείων υλοποίησης και παρακολούθησης.

Μετά την υπογραφή της Ειδικής Συμφωνίας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Σήμερα πραγματοποιείται άλλο ένα ουσιαστικό βήμα στη συντεταγμένη προσπάθεια που καταβάλλουμε για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αεροναυτιλίας, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με προσλήψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και την προώθηση των διαγωνισμών για νέα τεχνολογικά συστήματα, προχωράμε σήμερα στην τεχνική συνεργασία ανάμεσα στην ΑΠΑ και στο EUROCONTROL. Αυτή η συνεργασία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών υποδομών αεροναυτιλίας και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού δικτύου αεροναυτιλίας».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος τόνισε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και του EUROCONTROL σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την επιτάχυνση του σχεδίου εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας στη χώρα μας.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει ουσιαστικά την τεχνική και θεσμική υποστήριξη της Αρχής, αξιοποιώντας ακόμη περισσότερο την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του EUROCONTROL για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που αναβαθμίζουν την ασφάλεια, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

Προσήλωσή μας η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανθεκτικού πλαισίου αεροναυτιλίας, που ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και στις αυξημένες απαιτήσεις της αεροπορικής δραστηριότητας».

Ο Γενικός Διευθυντής του EUROCONTROL Raúl Medina σημείωσε (Ανεπίσημη μετάφραση της δήλωσής του στα Ελληνικά): «Το EUROCONTROL είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που στηρίζει την Ελλάδα, μέσω της ΑΠΑ και υπό τη στρατηγική εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην υλοποίηση του Εθνικού Action Plan για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας στην χώρα. Η τεχνική μας συνδρομή θα υποστηρίξει τη διαχείριση σύνθετων αλλαγών μεγάλης κλίμακας και θα συμβάλει σε βελτίωση της απόδοσης του δικτύου, της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητάς του, προς όφελος των χρηστών του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου».

(Δήλωση του Director General του EUROCONTROL Raúl Medina στα Αγγλικά: «EUROCONTROL is pleased to support Greece, through the HCAA and under the strategic oversight of the Ministry of Infrastructure and Transport, in delivering the national Action Plan for the digital transformation and modernization of air navigation services in the state. Our technical support will help manage complex, large-scale changes and contribute to improved Network performance, interoperability and resilience, for the benefit of all users of the European airspace»).

Ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) Χρήστος Τσίτουρας, τόνισε: «Η υπογραφή της Ειδικής Συμφωνίας (“Special Agreement – Support to State”) μεταξύ της ΑΠΑ και του EUROCONTROL ενισχύει τη θεσμική και τεχνική δυνατότητα της χώρας να υλοποιήσει το Εθνικό Action Plan του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος αεροναυτιλίας. Το πρόγραμμα υποστήριξης 2026–2028 παρέχει στοχευμένες τεχνικές συμβουλές από τον πλέον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό σε θέματα αεροναυτιλίας, οι οποίες στηρίζουν τη στρατηγική του Υπουργείου και ενισχύουν τους εποπτικούς μηχανισμούς της ΑΠΑ, ιδίως στη διαχείριση σύνθετων αλλαγών μεγάλης κλίμακας. Στόχος όλων μας είναι η μετρήσιμη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υποδομών και υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα, καθώς και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητάς τους».