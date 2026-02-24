Σύλλογος πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών: Μας εμπαίζουν για να καταστεί ατελέσφορη η διαδικασία των εκταφών

Με γραπτή τους ανακοίνωση ο σύλλογος ατόμων πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών κάνουν λόγο για «εμπαιγμό» στο ζήτημα των εκταφών και για «μεθοδευμένη προσπάθεια», ώστε να καταστεί ατελέσφορη η διαδικασία.

«Ως συγγενείς θυμάτων, για τα οποία εκκρεμεί ζήτημα εκταφής, προσφύγαμε κατά της επείγουσας Παραγγελίας της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, κ. Αικ. Παπαϊωάννου, για άμεσες εκταφές. Όχι γιατί δεν επιθυμούμε να προχωρήσει η διαδικασία εκταφών και οι απαιτούμενες εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτίων θανάτου, ούτε γιατί “βρίσκουμε διαρκώς αφορμές για καθυστέρηση”, αλλά επειδή είναι ολοφάνερο ότι μας εμπαίζουν και επιδιώκουν να οδηγήσουν σε αδιέξοδο και να καταστήσουν ατελέσφορη την διαδικασία των εκταφών, γεγονός που αποτελεί διαρκή κυβερνητική επιδίωξη, και με την ανεπίτρεπτη συνδρομή συγκεκριμένων εισαγγελέων και δικαστών.

Γνωστοποιήσαμε εμπρόθεσμα τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί είναι απολύτως αναγκαίες, προς διακρίβωση των αιτίων του θανάτου 57 συνανθρώπων μας, δηλώσαμε εργαστήρια του εξωτερικού, που μπορούν να τις πραγματοποιήσουν, κι αντ’ αυτού η Παραγγελία της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, κ. Α. Παπαϊωάννου, δεν επιτρέπει την αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό για διενέργεια εξετάσεων, τις οποίες τα εργαστήρια στην Ελλάδα αδυνατούν να διενεργήσουν, ενώ τα αρμόδια Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Ιατρικών Σχολών ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και Πανεπιστημίου Κρήτης εγγράφως γνωστοποίησαν στις εισαγγελικές αρχές ότι οι απαιτούμενες εξετάσεις δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν σε αυτά και, συνακόλουθα, στην Ελλάδα.

«Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» η εισαγγελική παραγγελία

Συν τοις άλλοις, με την ίδια – σε στυλ «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» – εισαγγελική παραγγελία απαγορεύεται να διενεργήσουν δειγματοληψία οι διορισθέντες τεχνικοί σύμβουλοί μας. Η εκταφή για την υποδεικνυόμενη από την εισαγγελεία ταυτοποίηση μέσω DNA και για απλές τοξικολογικές αναλύσεις (κανναβινόλες, αλκαλοειδή της κόκας, βενζοδιαζεπίνες, οπιούχα, αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά και φαρμακευτικές ουσίες) ουδέν δύναται να εισφέρουν στη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς και του συνεπακόλουθου θανάτου των θυμάτων και μάλιστα σε μια διαδικασία ούτως ή άλλως ιδιαίτερα επώδυνη για εμάς τους συγγενείς των θυμάτων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οι νεκροθάφτες της αλήθειας αποκαλύπτονται κάθε μέρα και αποθρασύνονται περισσότερο. Για άλλη μια φορά φανερώνει το πρόσωπο του το εχθρικό κράτος που αντιμετωπίζουμε από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος. Το ίδιο κράτος που βάζει συνεχώς εμπόδια για να μην αποκαλυφθεί ότι στηρίζει με νύχια και με δόντια την πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή. Ματαιοπονούν… Ο αγώνας μας δε θα σταματήσει. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα συλλαλητήρια στις 28 Φλεβάρη μαζί με όλους εκείνους που ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας: Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη. Η τα κέρδη τους η οι ζωές μας!».