ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο πένθος όλο το Μαυρονέρι Κιλκίς για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη – “Δεν είναι καλή η κατάσταση στο χωριό”

ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Στο πένθος έχει βυθιστεί το χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς από τον απρόσμενο χαμό του 40χρονου συγχωριανού τους, Νίκου Θεοδωρίδη που επί χρόνια διατηρούσε κρεοπωλείο στο χωριό.

Ο 40χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη – κι αφού προηγουμένως είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κιλκίς- καθώς χτες το πρωί την ώρα που ξεκοκκάλιζε κρέατα εντός του καταστήματος του κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του.

Η αιμορραγία ήταν τόσο μεγάλη που παρά τη μάχη των γιατρών και στα δυο νοσοκομεία να τον κρατήσουν στη ζωή δεν ευόδωσε και τελικά εξέπνευσε.

Συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του φίλου του και συγχωριανού του είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Μαυρονερίου, Ιορδάνης Μελικίδης και όπως περιέγραψε στο thestival.gr «η κατάσταση στο χωριό δεν είναι καλή, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» .

«Ήρθα για λίγο στη δουλειά μου και φεύγω τώρα για να πάω στο χωριό και να παραστώ στην κηδεία του, όχι μόνο ως πρόεδρος αλλά και ως φίλος του» είπε γεμάτος θλίψη και στεναχώρια ο κ. Μελικίδης προσθέτοντας ότι η κηδεία του φίλου του θα γίνει στις 4 το απόγευμα και όπως αναμένεται θα παραβρεθεί σύσσωμο το χωριό καθώς όλοι γνώριζαν τον 40χρονο που εδώ και χρόνια διατηρούσε το κρεοπωλείο στο χωριό.

Σοκαρισμένοι, μη πιστεύοντας πως χάθηκε ο άνθρωπος τους είναι και ο αδερφός και η αδερφή του άτυχου κρεοπώλη που θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

«Ο Νίκος αφήνει πίσω του τα δυο αδέρφια του» κατέληξε ο πρόεδρος του Μαυρονερίου.

Δυστύχημα Κιλκίς

