Στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού

Το «παρών» στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη δίνει η Μαρία Καρυστιανού, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου,

Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, φάνηκε πως μίλησε με πολίτες, ωστόσο όπως φαίνεται δεν θα απευθύνει ομιλία από την πλατεία Συντάγματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία: Intime