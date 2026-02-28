Στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Το «παρών» στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη δίνει η Μαρία Καρυστιανού, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου,
Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, φάνηκε πως μίλησε με πολίτες, ωστόσο όπως φαίνεται δεν θα απευθύνει ομιλία από την πλατεία Συντάγματος.
Δείτε φωτογραφίες:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Καρυστιανού: Είχα έτοιμη την ομιλία μου, αλλά δεν ήθελαν να μιλήσω και αποχώρησα από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη
- “Καμία επαφή με τον Χαμενεΐ, αυξανόμενες ενδείξεις ότι σκοτώθηκε”, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ
- Διεκόπη για λίγη ώρα ματς της Next Gen του Άρη στο Άμπου Ντάμπι λόγω βομβαρδισμών από το Ιράν – Δείτε βίντεο