MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το «παρών» στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη δίνει η Μαρία Καρυστιανού, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου,

Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, φάνηκε πως μίλησε με πολίτες, ωστόσο όπως φαίνεται δεν θα απευθύνει ομιλία από την πλατεία Συντάγματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Μαρία Καρυστιανού Σύνταγμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος βασικός ύποπτος για την δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Λαμία: 48χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ακυρώθηκαν οι βραδινές πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για Τεχεράνη από τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Γρεβενά: Στην τελική ευθεία η κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε-65

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Πηνελόπη Πλάκα: Μου ερχόντουσαν προτάσεις μόνο για τη γλυκιά, πρόσχαρη και ομορφούλα, αλλά ήθελα κάτι άλλο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα υπό τον Μητσοτάκη μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή