Σούδα: Οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του Πολωνού που κατηγορείται για κατασκοπεία

Από αεροπλανοφόρο και πλοία υποστήριξης, μέχρι αεροπλάνα. Ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία, φαίνεται πως τα είχε καταγράψει όλα, από το σημείο που είχε «παρκάρει» το βανάκι του στη Σούδα, υποστηρίζοντας επισήμως ότι… κάνει διακοπές.

Ο άνδρας που τη Δευτέρα (16/3/26) προφυλακίστηκε για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας, όπως φαίνεται στις εικόνες που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ, κατέγραψε ό,τι κινούταν στην περιοχή. Το σημείο άλλωστε που είχε «εγκατασταθεί» με το βανάκι του, του επέτρεπε να έχει πολύ καλή «θέα».

Μεταξύ των φωτογραφιών που βρέθηκαν αποθηκευμένες στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου, φαίνεται ένα αεροπλανοφόρο που είχε καταπλεύσει στον ναύσταθμο αλλά και κάποια πλοία υποστήριξης, ανάμεσά τους και ένα αντιτορπιλικό.

Ο Πολωνός έχει φωτογραφίσει επίσης, αεροσκάφη που είχαν προσγειωθεί στο διπλανό αεροδρόμιο, μαχητικά και μεταγωγικά καθώς και ιπτάμενα τάνκερ. Στις φωτογραφίες, εμφανίζονται επίσης, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerarld Ford το οποίο είχε καταπλεύσει τον περασμένο Φεβρουάριο στη Σούδα.

