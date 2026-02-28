MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σμαρώ Οικού: Τρία χρόνια έχουμε εισπράξει κοροϊδία και σκόπιμες αποκρύψεις

THESTIVAL TEAM

Μεταξύ των συγκεντρωμένων που βρέθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να διαδηλώσουν με αφορμή τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών ήταν και η αδερφή του μηχανοδηγού Δημήτρη Οικού, Σμαρώ Οικού. Ο Δημήτρης Οικού τη μοιραία μέρα επέστρεφε ως επιβάτης με την επιβατική αμαξοστοιχία.

«Τρία χρόνια σήμερα, τρία χρόνια πολύ επίπονα για εμάς. Είναι μια μέρα πληγή. Κατεβαίνουμε πάλι στους δρόμους. Έτσι θέλουμε να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: δικαιοσύνη για τους ανθρώπους μας. Αυτά τα τρία χρόνια το μόνο που έχουμε εισπράξει είναι σιωπές, καθυστερήσεις, κοροϊδία, σκόπιμες αναβολές, σκόπιμες αποκρύψεις και σκόπιμες παραλήψεις σε όλη αυτή τη διαδικασία τη δικαστική. Αρχίζει η δίκη στις 23 Μαρτίου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Πραγματικά για εμάς σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η μέρα γιατί είμαστε 23 ημέρες πριν την έναρξη της κύριας δίκης και θέλουμε να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο και ηχηρό μήνυμα ότι ο κόσμος δεν ξεχνάει. Το θέμα των Τεμπών δεν είναι μπαγιάτικο. Μας αφορά όλους. Εμείς χάσαμε πολύ σημαντικά άτομα της ζωής μας. Παρ’ όλα αυτά για όλους τους υπόλοιπους θεωρώ ότι μας αξίζει μια καλύτερη χώρα, ένας καλύτερος σιδηρόδρομος, μας αξίζει ασφάλεια. Δεν είναι προνόμιο, είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να έχουμε όλοι οι πολίτες» δήλωσε η Σμαρώ Οικού, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

