Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων – Σε ποια λιμάνια παραμένουν δεμένα τα πλοία

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου στα κυριότερα λιμάνια της χώρας, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή των δρομολογίων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια να έχουν ήδη ακυρωθεί. Οι επιβάτες αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις τοπικές γραμμές, καθώς έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ Αγίας Μαρίνας και Νέων Στύρων, λόγω της επικινδυνότητας που προκαλούν οι ριπές των ανέμων στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Διακοπή δρομολογίων στη Βόρεια Ελλάδα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Βόρεια Ελλάδα, με την απαγόρευση απόπλου να επηρεάζει τις γραμμές της Καβάλας προς τον Πρίνο της Θάσου, καθώς και τις αναχωρήσεις από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το Λιμεναρχείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και συνιστά στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί αργά το απόγευμα.