Σε αναστολή η παιδίατρος για την υπόθεση του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τίθεται η παιδίατρος που φέρεται να κάλυπτε την εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, στην υπόθεση του 5μηνου βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με την απουσία της παιδιάτρου κατά την εφημερία και την αναρρωτική άδεια που προσκομίστηκε.

Το 5μηνο βρέφος πήγε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στα Επείγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου με πυρετό και εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική. Οι γιατροί έκριναν ότι η κατάστασή του απαιτούσε άμεση μεταφορά στην Πάτρα, όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα στη ΜΕΘ.

Η αναστολή αποφασίστηκε μετά τις αντιδράσεις για το τι συνέβη στην εφημερία του νοσοκομείου Ζακύνθου, με την υπόθεση να ερευνάται πλέον σε διοικητικό επίπεδο.

Γιατρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

