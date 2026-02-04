Ροδόπη: “Το παιδί μου είναι ο καλύτερος άνθρωπος”, λέει ο πατέρας του 55χρονου που κρατείται για σαμποτάζ σε γερμανικά πλοία

Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι στο Κοπτερό Ροδόπης, χωριό το οποίο εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το πρωί ο Ελληνας που είναι ύποπτος μαζί με έναν Ρουμάνο για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο της Γερμανίας. Ο 55χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης των γερμανικών Αρχών.

Σε σοκ όμως βρίσκεται και ο πατέρας του κατηγορούμενου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το παιδί μου είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Ο Ρουμάνος τον έμπλεξε είμαι σίγουρος. Ο γιος μου πρώτα αγρότης ήταν, βάζαμε καπνά, μετά έπιασε δουλειά σε ενα αρτοποιείο και τώρα στη Γερμανία καθάριζε και συντηρούσε πλοία. Μια ζωή παλεύει για να θρέψει την οικογένεια. Τη γυναίκα και τις δυο κόρες τους. Η μία προσφάτως γέννησε. Με πήρε και μου είπε χθες: Παππού τι έγινε στο σπίτι γιατί συνέλαβαν τον μπαμπά; Ο Ρουμάνος φταίει και τώρα την πληρώνει τσάμπα ο γιός μου. Χθες ήρθαν πολλοί αστυνομικοί είχε Γερμανούς ανάμεσα τους. Έκαναν το σπίτι άνω κάτω τα έψαξαν όλα. Πήραν τον γιο μου και έφυγαν».

Στο πλαίσιο της ερευνάς των αρχών στο σπίτι του υπόπτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικος υπολογιστής έξι κινητά, τρία USB, μία κάρτα sim, ενας σκληρός δίσκος και 19 βιβλιάρια τράπεζας. Τα πειστήρια παραδόθηκαν στις γερμανικές Αρχές.

Ο 55χρονος ‘Ελληνας αλλά και ο 38χρονος από τη Ρουμανία που εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, φέρεται να επιχείρησαν πράξεις δολιοφθοράς μέσα στο 2025. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται ότι έριξαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στους κινητήρες πλοίων του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, ότι τρύπησαν γραμμές παροχής πόσιμου νερού, αφαίρεσαν τάπες δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας.

Το μεσημέρι ο 55χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Για το ζήτημα της έκδοσης του στη Γερμανία θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής.