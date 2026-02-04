MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαμποτάζ σε γερμανικά πλοία: Με 19 βιβλιάρια τραπέζης ο Έλληνας μουσουλμάνος που συνελήφθη στη Ροδόπη

|
THESTIVAL TEAM

Ένας 55χρονος Έλληνας μουσουλμάνος συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης καθώς κατηγορείται από τις γερμανικές αρχές για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο.

Ο 55χρονος είναι μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας, ενώ στο σπίτι του είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκαν 19 βιβλιάρια τραπέζης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο. Ο κατηγορούμενος εργαζόταν στο ναυπηγείο του Αμβούργου.

Στο σπίτι του συλληφθέντος, όπως αναφέρει το evros-news.gr, βρέθηκαν έξι κινητά τηλέφωνα, τρία USB, μία κάρτα SIM, ένας σκληρός δίσκος και 19 βιβλιάρια τραπέζης.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών στα πλαίσια διενεργούμενης έρευνας περί «πράξεων δολιοφθοράς σε μέσα άμυνας», που συντονίστηκε από την Eurojust με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Ρουμανία.

Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της δολιοφθοράς και ο βαθμός συμμετοχής του 55χρονου Έλληνα πολίτη.

Ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Η γερμανική εισαγγελία επισημαίνει ότι οι πράξεις θα μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρές ζημιές ή καθυστερήσεις, επηρεάζοντας την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέων, ενώ η ανάλυση των στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η γενική εισαγγελία υπογραμμίζει ότι «μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας ισχύει η αρχή της αθωότητας».

Δολιοφθορά Ροδόπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ με καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Ημερίδα πρόληψης του καρκίνου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Χαλκιδική: Ποια σχολεία του Δήμου Πολυγύρου δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη λόγω διαρροής νερού

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ο Τραμπ καλεί πάλι τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ένταση με Καιρίδη-Βελόπουλο στη Βουλή: “Δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση – Είστε πρόβλημα, αντεθνικό και ανθελληνικό”

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Γιώργος Χρανιώτης για την αποστολή στη Γάζα: “Επειδή έχω ένα παιδί, οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου”