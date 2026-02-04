Σαμποτάζ σε γερμανικά πλοία: Με 19 βιβλιάρια τραπέζης ο Έλληνας μουσουλμάνος που συνελήφθη στη Ροδόπη

Ένας 55χρονος Έλληνας μουσουλμάνος συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης καθώς κατηγορείται από τις γερμανικές αρχές για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο.

Ο 55χρονος είναι μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας, ενώ στο σπίτι του είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκαν 19 βιβλιάρια τραπέζης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο. Ο κατηγορούμενος εργαζόταν στο ναυπηγείο του Αμβούργου.

Στο σπίτι του συλληφθέντος, όπως αναφέρει το evros-news.gr, βρέθηκαν έξι κινητά τηλέφωνα, τρία USB, μία κάρτα SIM, ένας σκληρός δίσκος και 19 βιβλιάρια τραπέζης.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών στα πλαίσια διενεργούμενης έρευνας περί «πράξεων δολιοφθοράς σε μέσα άμυνας», που συντονίστηκε από την Eurojust με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Ρουμανία.

Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της δολιοφθοράς και ο βαθμός συμμετοχής του 55χρονου Έλληνα πολίτη.

Ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Η γερμανική εισαγγελία επισημαίνει ότι οι πράξεις θα μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρές ζημιές ή καθυστερήσεις, επηρεάζοντας την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέων, ενώ η ανάλυση των στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η γενική εισαγγελία υπογραμμίζει ότι «μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας ισχύει η αρχή της αθωότητας».