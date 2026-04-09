Προβλήματα στο Fuel Pass: “Κολλάει” στην ταυτοποίηση των στοιχείων των πολιτών – Τα ΚΕΠ καλούνται να τα λύσουν

Με εμπόδια συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους του Fuel Pass εξαιτίας των προβλημάτων που παρατηρούνται στη λειτουργία της πλατφόρμας και αφορούν κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προσπαθώντας να βρουν άκρη.

Η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης. Το σύστημα, που ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύει στη διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων και στον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Πρακτικά όμως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTnews σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του απαραίτητου κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες. Η ταυτοποίηση «κολλάει» και η πλατφόρμα κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Aυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να επιχειρούν να επιλύσουν επιτόπου το ζήτημα, προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η υποβολή της αίτησής τους.

Τεχνικές δυσλειτουργίες είχαν καταγραφεί από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, όταν το σύστημα κατέρρευσε λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας. Παρά τις προσπάθειες αποσυμφόρησης με την ενεργοποίηση νέου μοντέλου υποβολής αιτήσεων με βάση τον λήγοντα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των δικαιούχων, η εικόνα παραμένει προβληματική με τους χρήστες να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Έφτασαν τις 800.000 οι αιτήσεις

Σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη οι αιτήσεις μόλις ξεπέρασαν τις 800.000.