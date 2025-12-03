Πρόεδρος ΕΛΓΑ: Πριν τις γιορτές η προκαταβολή αποζημιώσεων του 2025 στους αγρότες

Πριν από τις γιορτές θα καταβληθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για τις ζημιές του 2025, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ όπως τόνισε ο πρόεδρος τους ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφερόμενος στο γεγονός ότι κρατήθηκαν χρήματα από την προκαταβολή οφείλεται στο ότι το 65% των αγροτών, με την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, εκχώρησαν οι ίδιοι το δικαίωμα να γίνεται αυτόματα.

Μεταξύ άλλων ακούστηκαν καταγγελίες αγροτών ότι είτε τους παρακρατήθηκαν χρήματα από τη βασική ενίσχυση για να καλυφθεί η εισφορά στον ΕΛΓΑ, είτε δεν έλαβαν το πλήρες ποσό της ενίσχυσης.

Από την πλευρά του ο κ. Λυκουρέντζος διευκρίνισε ότι τα παράπονα αυτά αφορούν το καθεστώς που ισχύει κάθε χρόνο: το 65% των παραγωγών εκχωρεί με δική του υπογραφή την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μέσω του ΟΣΔΕ, ώστε να μην χρειαστεί να καταβάλλει χρήματα από την τσέπη του. Το ίδιο ισχύει και φέτος, με τον οργανισμό να παρακρατά τη συνεισφορά από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γίνεται συστηματικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις: το 70% για τις πληρωμές της φυτικής παραγωγής και το 44% για την ειδική ασφαλιστική εισφορά του ΕΛΓΑ. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται φέτος προέρχονται από το γεγονός ότι οι πληρωμές δεν είναι ακριβώς ίδιες με πέρσι ή από τις διαφορετικές καλλιέργειες και εισφορές των αγροτών. Το ποσοστό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς παραμένει 4% για τη φυτική παραγωγή, 1,5% για άλλες καλλιέργειες και 0,75% για το ζωικό κεφάλαιο.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση της πρώτης καταβολής προκαταβολών αποζημιώσεων στους παραγωγούς εντός του ίδιου έτους: 120 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν πριν από τις γιορτές, από τα οποία 80 εκατ. εισπράττονται ως ειδική ασφαλιστική εισφορά και 40 εκατ. από αποθεματικά του ΕΛΓΑ. Οι προκαταβολές θα καλύψουν ζημιές από παγετό, χαλάζι ή άλλες καταστροφές του έτους 2025, σύμφωνα με τη νομοθεσία που προβλέπει ότι οι αγρότες μπορούν να καταβάλλουν την ειδική εισφορά έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι τα χρήματα του ΕΛΓΑ πάντοτε επιστρέφουν στους παραγωγούς και ότι ο οργανισμός δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση· όλες οι πληρωμές χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και τα προγράμματα που υποβάλλει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εξαετία 2019–2025, ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει 1,8 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις, ενώ οι εισφορές των αγροτών ανέρχονται περίπου σε 800 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο κ. Λυκουρέντζος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση καλεί σε διάλογο και συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι η επίλυση των ζητημάτων των παραγωγών δεν μπορεί να γίνεται μέσω κλειστών δρόμων ή με κινητοποιήσεις στους δρόμους.