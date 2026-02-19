Πατέρας Αντώνιος: Αδυνατώ να καταβάλλω το ποσό της ποινής μου – Επί χρόνια πορεύομαι στον δρόμο του μαρτυρίου

Αδυναμία να καταβάλει το ποσό των 60 χιλιάδων ευρώ που του επέβαλε το Εφετείο, κατά μετατροπή της ποινής των 9,5 ετών, για την υπόθεση των βάναυσων τιμωριών σε παιδιά της “Κιβωτού του Κόσμου”, δηλώνει ο Αντώνιος Παπανικολάου ο οποίος αναφέρεται σε δήλωση που εξέδωσε σε “ακραία μεροληψία του δικαστηρίου”.

Στην δήλωσή του ο ιδρυτής της ΜΚΟ αναφέρει πως ελπίζει να λάβει βοήθεια από “κάθε συνάνθρωπο”, για την συγκέντρωση του ποσού.

Η δήλωση του πατρός Αντωνίου είναι η ακόλουθη:

“Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζώ με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.

Ο πατήρ Αντώνιος”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ