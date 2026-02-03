Πατέρας 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο: Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρει η μάνα του και η σύντροφός του

Ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι, τονίζοντας ότι η υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως.

Υποστήριξε ότι μέλη της οικογένειας γνώριζαν πως ο 27χρονος κινδύνευε εδώ και καιρό. Όπως ανέφερε, η πρώην σύζυγός του είχε φύγει για την Κρήτη πριν από δύο χρόνια, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενώ από τότε η μητέρα δεν είχε επαφή με τον γιο τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 27χρονος του είχε πει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του βρίσκονταν σε κίνδυνο.

«Θέλω να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου» ανέφερε ο πατέρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές ή αν είχε εχθρούς, επισημαίνοντας πως αυτά είναι στοιχεία που εξετάζει η Αστυνομία.



Πρόσθεσε ότι δεν είχε αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό, καθώς οι τελευταίες τους συναντήσεις ήταν απολύτως φυσιολογικές, χωρίς εντάσεις ή περίεργες συμπεριφορές.



Ο πατέρας του θύματος ανέφερε ότι είχε δει τον γιο του πρόσφατα σε δικαστήριο, όπου ήταν και οι δύο μάρτυρες σε υπόθεση που αφορούσε τον πατέρα του, χωρίς να υπάρχει κάποια αντιδικία.



Είπε ακόμη ότι και η αδελφή του θύματος τον είχε συναντήσει λίγες ημέρες πριν, χωρίς να αντιληφθεί οτιδήποτε ασυνήθιστο, σημειώνοντας πως δυσκολεύεται ακόμη να αποδεχθεί την απώλειά του.

Όπως δήλωσε, γνωρίζει μόνο ότι ο γιος του διατηρούσε επιχείρηση εύρεσης εργατών και ανέφερε άγνοια για το αν είχε ενοχλήσει κάποιον.



«Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος τον προειδοποιούσε συχνά να απομακρυνθεί από «κακές παρέες», ενώ, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες τους, διατηρούσαν κανονική σχέση πατέρα και γιου.



Στο ίδιο πλαίσιο, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του γιου του, επειδή είχε ασκήσει βία σε βάρος του, ωστόσο στη συνέχεια την απέσυρε.



Παράλληλα, έκανε λόγο και για επίθεση που, όπως είπε, είχε δεχθεί ο ίδιος πριν από περίπου δυόμισι μήνες, όταν άγνωστος έκαψε τα αυτοκίνητά του.



«Μου έκαψαν τα αυτοκίνητα. Τότε υποψιαζόμουν ότι το είχε κάνει ο γιος μου. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαία τα δυο περιστατικά», ανέφερε, λέγοντας ότι ο δράστης έφτασε στο σημείο με βέσπα, έβαλε φωτιά και εξαφανίστηκε, ενώ, όπως υποστήριξε, υπάρχει και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

Ο πατέρας του 27χρονου αναφέρθηκε επίσης σε αυτοκίνητο που ήταν στο όνομα του γιου του και πωλήθηκε πρόσφατα, ζητώντας να διερευνηθεί πού κατέληξαν τα χρήματα.

Τέλος, υποστήριξε ότι ο γιος του κρατήθηκε ζωντανός για περίπου έξι ημέρες πριν δολοφονηθεί, χωρίς να ζητηθούν λύτρα. «Τον κρατούσαν και τον βασάνιζαν. Κάτι αναζητούσαν ή ήθελαν να τον εκδικηθούν», είπε

Όπως είπε, δεν ενημερώθηκε από τις Αρχές για την απαγωγή του γιου του και ζήτησε απαντήσεις για το ποιος και γιατί τον βασάνισε και τον σκότωσε, επισημαίνοντας ότι βιώνει για δεύτερη φορά το ίδιο δράμα, καθώς το 1999 είχε χάσει και τον αδελφό του από βίαιο έγκλημα.