Παρεμβάσεις του Ρουβίκωνα σε παραρτήματα της ΜΕΒΓΑΛ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Δείτε φωτογραφίες

Παρεμβάσεις στα παραρτήματα της γαλακτοκομικής βιομηχανίας «ΜΕΒΓΑΛ» στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα, με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό εργάτη εν ώρα εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 11 Φεβρουαρίου ένας 49χρονος εργάτης της γαλακτοκομικής βιομηχανίας τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα εργασίας από παλετοφόρο όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ακόμα, με κατάγματα στα κάτω άκρα.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, «το γεγονός αυτό δεν αποτελεί ατύχημα όσο και αν η εργοδοσία επιμένει να το χαρακτηρίζει ως τέτοιο. Την ώρα που οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι επιστάτες των σύγχρονων γαλέρων προσπαθούν να μετονομάσουν τις εγκληματικές τους συμπεριφορές σε ατυχή γεγονότα, με μόνο σκοπό τα κέρδη τους, εμείς έχουμε χρέος να σφυρηλατήσουμε τις ασπίδες της τάξης μας».

Και προσθέτουν πως «ο αριθμός των τσακισμένων εργαζόμενων πάνω στο μεροκάματο συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ενώ τα αφεντικά απολαμβάνουν τα ποτισμένα με αίμα κέρδη τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Παρεμβάσεις στα παραρτήματα της γαλακτοκομικής βιομηχανίας «ΜΕΒΓΑΛ» στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, για τον σοβαρό τραυματισμό εργάτη εν ώρα εργασίας

Στις 11 Φεβρουαρίου 49χρονος εργάτης της γαλακτοκομικής βιομηχανίας «ΜΕΒΓΑΛ»τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα εργασίας από παλετοφόρο όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και βρίσκεται ακόμη, με κατάγματα στα κάτω άκρα.

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί ατύχημα όσο και αν η εργοδοσία επιμένει να το χαρακτηρίζει ως τέτοιο. Την ώρα που οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι επιστάτες των σύγχρονων γαλέρων προσπαθούν να μετονομάσουν τις εγκληματικές τους συμπεριφορές σε ατυχή γεγονότα, με μόνο σκοπό τα κέρδη τους, εμείς έχουμε χρέος να σφυρηλατήσουμε τις ασπίδες της τάξης μας.

Ο αριθμός των τσακισμένων εργαζόμενων πάνω στο μεροκάματο συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ενώ τα αφεντικά απολαμβάνουν τα ποτισμένα με αίμα κέρδη τους. Το προσποιητό ενδιαφέρον της διοίκησης της ΜΕΒΓΑΛ για την υγεία του εργάτη εκφράστηκε γελοιωδώς με ετεροχρονισμένη συμπόνια και ανακοινώσεις περί άμεσης επέμβασης του ΕΚΑΒ και έγκαιρης φροντίδας, καθώς η μόνη τους έγνοια είναι να προβάλουν ένα καλό προσωπείο και να απομονώσουν το συμβάν από τη γενικότερη κατάσταση εργασιακής αυθαιρεσίας και θανατοπολιτικής που επικρατεί σε βάρος των ανθρώπων της κοινωνικής βάσης.

Τα εξαντλητικά ωράρια, η υποστελέχωση, τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας και η εθελοτυφλία του συνένοχου κράτους συνεχίζουν να απαξιώνουν με κάθε δυνατό τρόπο τις ζωές των ανθρώπων της τάξης μας καθιστώντας τους έρμαια της εργασιακής ζούγκλας και αναγκάζοντάς τους να δουλεύουν υπό συνθήκες πίεσης, ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το αν θα επιστρέψουν ασφαλείς στα σπίτια τους.

Στην εργασιακή ζούγκλα, όμως, εμείς θα σταθούμε ως τα πιο άγρια θηρία. Ήρθε η ώρα ο φόβος να αλλάξει πλευρά.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ρουβίκωνας