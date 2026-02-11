MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη δυτική Θεσσαλονίκη – Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/2) σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 49χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από εργατικό ατύχημα σε γαλακτοβιομηχανία στα Κουφάλια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 – Θεσσαλονίκης, στο σημείο ανταποκρίθηκαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και στον πολυτραυματία εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Ακολούθως, ο άνδρας διακομίστηκε με κατάγματα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Εργατικό ατύχημα Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού από τον οικισμό της Αυγής έως τα όρια του Νομού Σερρών από αύριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Καραγεωργοπούλου: Δεν άντεχα το φίλτρο στην Πλεύση Ελευθερίας, τώρα διαβάζω την “Ιθάκη” του Τσίπρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Έξαλλοι στην Μπεσίκτας με τους οπαδούς του Πανιωνίου: “Άθλιο και προκλητικό πανό από τον εκπρόσωπο της Ελλάδας”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Ηρακλής: Κάλεσμα των οργανωμένων για μαζική προσέλευση στον αγώνα με τον Αστέρα Β’ – “Κρίνεται το μέλλον ενός συλλόγου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Αφαιρέθηκε το cube από το Παλατάκι – Αλλάζει εικόνα το γήπεδο του Δικεφάλου