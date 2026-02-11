Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη δυτική Θεσσαλονίκη – Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/2) σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 49χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από εργατικό ατύχημα σε γαλακτοβιομηχανία στα Κουφάλια.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 – Θεσσαλονίκης, στο σημείο ανταποκρίθηκαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και στον πολυτραυματία εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.
Ακολούθως, ο άνδρας διακομίστηκε με κατάγματα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Χρέος όλων μας να μείνει η Τούμπα ανοιχτή!
- Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης – “Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας”, δήλωσε ο Ερντογάν λίγο πριν την συνάντηση
- Στέφανος Παπαδόπουλος: Αντιδράσεις για την αφίσα με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου και τίτλο τραγουδιού του Γιώργου Μαζωνάκη