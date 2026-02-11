Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη δυτική Θεσσαλονίκη – Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/2) σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 49χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από εργατικό ατύχημα σε γαλακτοβιομηχανία στα Κουφάλια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 – Θεσσαλονίκης, στο σημείο ανταποκρίθηκαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και στον πολυτραυματία εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Ακολούθως, ο άνδρας διακομίστηκε με κατάγματα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.