Ο Πάνος Ρούτσι διαψεύδει τα περί “έντασης” με τη Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις αναφορές που θέλουν να υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Πάνο Ρούτσι και τη Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, διαψεύδει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Ρούτσι.

Όπως αναφέρει ο Πάνος Ρούτσι «η είδηση που με ενημέρωσαν μόλις ότι άρχισε να κυκλοφορεί, που μιλάει για “ένταση” ανάμεσα σε εμένα και την Μαρία Καρυστιανού είναι ψευδής.

Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια να πειστεί ο κόσμος που στάθηκε δίπλα μας σήμερα ενωμένος, ότι είμαστε διασπασμένοι και τσακωνόμαστε μεταξύ μας.

Καλώ τις ιστοσελίδες που αναπαράγουν αυτόν τον τίτλο και αυτή την ψευδή είδηση να την κατεβάσουν και να μην παίζουν το παιχνίδι τους».

Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε το παρών στη συγκέντρωση όμως δεν μίλησε στη συγκέντρωση καθώς όπως δήλωσε χαρακτηριστικά κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσει παρά το γεγονός πως είχε ετοιμάσει την ομιλία της.

Μαρία Καρυστιανού Πάνος Ρούτσι

