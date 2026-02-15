MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νόμος Κατσέλη: Η ακτινογραφία της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα “κόκκινα δάνεια” – Τι σημαίνει για τράπεζες και δανειολήπτες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, αναμένεται να έχει επιπτώσεις στους δανειολήπτες, αλλά και αντίκτυπο στην οικονομία.

Αν και αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης για να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες, στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, προετοιμάζουν ήδη τον σχεδιασμό τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Όπως εκτιμούν, εκτός από τις επιπτώσεις για τις τράπεζες και τον αυξημένο κίνδυνο το πρόγραμμα «Ηρακλής», όπου η μείωση των ανακτήσεων εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει χρηματοδοτικό κενό έως και 1 δισ. ευρώ με πιθανή ενεργοποίηση κρατικών εγγυήσεων, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την Τράπεζα της Ελλάδας, υποστηρίζουν ότι αφορούν άμεσα και τους ίδιους τους απλούς δανειολήπτες, καθώς η επιδείνωση των ταμειακών ροών των τιτλοποιήσεων αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με τις ρυθμίσεις και τη βιωσιμότητα των λύσεων που τους αφορούν, εντείνοντας το οικονομικό και κοινωνικό βάρος για χιλιάδες νοικοκυριά.

Ταυτόχρονα, προσθέτουν, η μεταβολή βασικών χρηματοοικονομικών παραμέτρων εκ των υστέρων, υπονομεύει την ασφάλεια δικαίου και πλήττει την ουσία της κανονικότητας που είχε αποκατασταθεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο μπορεί να αλλάζει απρόβλεπτα, με αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη, στις επενδύσεις και στη σταθερότητα της οικονομίας.

Κόκκινα δάνεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας – Ελέγχθηκαν 41 άτομα και 23 οχήματα

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Η Σίσσυ Χρηστίδου απαντά στον Δημήτρη Παπανώτα: Εννοείς ότι εγώ, ο Συρίγος, ο Λιάγκας και η Καμπούρη έχουμε αποτύχει στην προσωπική μας ζωή επειδή έχουμε όλοι διαζύγια;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής το έπαιζε Βαλεντίνο Ρόσι στον Περιφερειακό και συνελήφθη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Φάμελλος από Μυτιλήνη: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ν. Δένδιας: Με την “Ατζέντα 2030” το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κρήτη: Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησε δυο γυναίκες, 2.800 ευρώ και κοσμήματα η λεία του