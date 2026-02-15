Νόμος Κατσέλη: Η ακτινογραφία της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα “κόκκινα δάνεια” – Τι σημαίνει για τράπεζες και δανειολήπτες

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, αναμένεται να έχει επιπτώσεις στους δανειολήπτες, αλλά και αντίκτυπο στην οικονομία.

Αν και αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης για να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες, στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, προετοιμάζουν ήδη τον σχεδιασμό τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Όπως εκτιμούν, εκτός από τις επιπτώσεις για τις τράπεζες και τον αυξημένο κίνδυνο το πρόγραμμα «Ηρακλής», όπου η μείωση των ανακτήσεων εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει χρηματοδοτικό κενό έως και 1 δισ. ευρώ με πιθανή ενεργοποίηση κρατικών εγγυήσεων, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την Τράπεζα της Ελλάδας, υποστηρίζουν ότι αφορούν άμεσα και τους ίδιους τους απλούς δανειολήπτες, καθώς η επιδείνωση των ταμειακών ροών των τιτλοποιήσεων αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με τις ρυθμίσεις και τη βιωσιμότητα των λύσεων που τους αφορούν, εντείνοντας το οικονομικό και κοινωνικό βάρος για χιλιάδες νοικοκυριά.

Ταυτόχρονα, προσθέτουν, η μεταβολή βασικών χρηματοοικονομικών παραμέτρων εκ των υστέρων, υπονομεύει την ασφάλεια δικαίου και πλήττει την ουσία της κανονικότητας που είχε αποκατασταθεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο μπορεί να αλλάζει απρόβλεπτα, με αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη, στις επενδύσεις και στη σταθερότητα της οικονομίας.