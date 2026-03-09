Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Από τη στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού έκανε αυτή τη δήλωση για τις αμβλώσεις, το θέμα έκλεισε για μένα

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN και στη δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη και αναφέρθηκε τόσο στην επικείμενη κινηματογραφική ταινία για τη ζωή και το έργο του πατέρα της όσο και στην πολιτική δραστηριότητα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Νομίζω ότι παίρνει στραβό δρόμο»

Όπως σημείωσε για την ταινία: «Την ταινία την ετοιμάζει η Εύα Νάθενα, την οποία γνώρισα και έχω ξετρελαθεί μαζί της. Είναι σπουδαία σκηνοθέτιδα, κάνει το σενάριο και έχει πολύ πάθος. Το θέμα θα είναι ο νέος Θεοδωράκης, από την εποχή της Κατοχής, εμφύλιος, εξορία, Μακρόνησος. Αυτά τα ταραγμένα χρόνια μεταξύ ’40 και ’52, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα».

Για την πολιτική δραστηριότητα της Μαρίας Καρυστιανού και τη δήλωσή της σχετικά με τις αμβλώσεις, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη τόνισε: «Από τη στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού έκανε αυτή τη δήλωση για τις αμβλώσεις, το θέμα έκλεισε για μένα. Είναι μια φοβερά αντιδραστική δήλωση, λάθος της. Γιατί την αγαπήσαμε και την συμπαθήσαμε».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που μπήκε όμως το θέμα της άμβλωσης, έκλεισε το θέμα. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί Έλληνες κατάλαβαν ποια είναι. Η ίδια έχει καλές προθέσεις, το κάνει για μια καλύτερη Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι παίρνει στραβό δρόμο».