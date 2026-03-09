MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Από τη στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού έκανε αυτή τη δήλωση για τις αμβλώσεις, το θέμα έκλεισε για μένα

|
THESTIVAL TEAM

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN και στη δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη και αναφέρθηκε τόσο στην επικείμενη κινηματογραφική ταινία για τη ζωή και το έργο του πατέρα της όσο και στην πολιτική δραστηριότητα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Νομίζω ότι παίρνει στραβό δρόμο»

Όπως σημείωσε για την ταινία: «Την ταινία την ετοιμάζει η Εύα Νάθενα, την οποία γνώρισα και έχω ξετρελαθεί μαζί της. Είναι σπουδαία σκηνοθέτιδα, κάνει το σενάριο και έχει πολύ πάθος. Το θέμα θα είναι ο νέος Θεοδωράκης, από την εποχή της Κατοχής, εμφύλιος, εξορία, Μακρόνησος. Αυτά τα ταραγμένα χρόνια μεταξύ ’40 και ’52, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα».

Για την πολιτική δραστηριότητα της Μαρίας Καρυστιανού και τη δήλωσή της σχετικά με τις αμβλώσεις, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη τόνισε: «Από τη στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού έκανε αυτή τη δήλωση για τις αμβλώσεις, το θέμα έκλεισε για μένα. Είναι μια φοβερά αντιδραστική δήλωση, λάθος της. Γιατί την αγαπήσαμε και την συμπαθήσαμε».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που μπήκε όμως το θέμα της άμβλωσης, έκλεισε το θέμα. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί Έλληνες κατάλαβαν ποια είναι. Η ίδια έχει καλές προθέσεις, το κάνει για μια καλύτερη Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι παίρνει στραβό δρόμο».

Μαργαρίτα Θεοδωράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Γερμανία: Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη επιβεβαιώνουν το προβάδισμα των Πρασίνων

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Κύπρος: Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι – Ήχησαν ξανά σειρήνες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση για τα δύο χρόνια από την ομοτρανσφοβική επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λαμία: 52χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε κτηνοτροφική μονάδα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως της 13 Μαρτίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Έστησαν κόλπο μέσα σε σούπερ μάρκετ στα Γρεβενά για να κλέψουν αλκοολούχα ποτά