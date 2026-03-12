MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λιτόχωρο: Χειρουργήθηκε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων – Συνελήφθη αντιδήμαρχος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Κατερίνης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση η 61χρονη Γερμανίδα που χθες το μεσημέρι δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων, ενώ έκανε περίπατο, σε περιοχή του Λιτοχώρου Πιερίας.

Το περιστατικό έγινε χθες γύρω στις 12:30 το μεσημέρι. Η 61χρονοη που βρίσκεται στη χώρα με τον σύζυγό της για διακοπές, είχε βγει για περίπατο. Λίγο έξω από το Λιτόχωρο, και ενώ έκανε περίπατο μόνη της, δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων.

Η γυναίκα κάλεσε τον σύζυγό της και ανέφερε τι είχε συμβεί. Εκείνος τη μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρει τραύματα στο σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπισή τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Δίον – Ολύμπου που είναι αρμόδιος για τα αδέσποτα ζώα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα.

