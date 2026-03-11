MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λιτόχωρο: Επίθεση αγέλης αδέσποτων σκύλων σε τουρίστρια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

|
THESTIVAL TEAM

Μία επίθεση αδέσποτων σε βάρος γυναίκας σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Τετάρτη 11 Μαρτίου, στο κέντρο του Λιτοχώρου, μπροστά από ξενοδοχείο της περιοχής. Μία Γερμανίδα τουρίστρια έγινε στόχος αγέλης σκύλων που ήταν στο σημείο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια, λόγω της κατάστασής της, διακομίστηκε επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, καθώς φέρει εκτεταμένα τραύματα από τα δαγκώματα.


Μαρτυρίες αναφέρουν ότι από την επίθεση της αγέλης κατάφερε να γλιτώσει ο σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της στο σημείο, σύμφωνα με το kapanews.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Λιτόχωρο

