Λάρισα: Βγήκαν βόλτα με το αγροτικό και μπουγέλωναν τους περαστικούς

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στη Λάρισα, με ένα αγροτικό όχημα που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ, .

Άτομα που επέβαιναν σε όχημα άρχισαν να εκτοξεύουν νερό προς περαστικούς, μετατρέποντας τη βόλτα τους σε νυχτερινό «μπουγέλωμα».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες προσήχθησαν για περαιτέρω έλεγχο.