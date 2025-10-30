MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρισα: Βγήκαν βόλτα με το αγροτικό και μπουγέλωναν τους περαστικούς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στη Λάρισα, με ένα αγροτικό όχημα που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ, .

Άτομα που επέβαιναν σε όχημα άρχισαν να εκτοξεύουν νερό προς περαστικούς, μετατρέποντας τη βόλτα τους σε νυχτερινό «μπουγέλωμα».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες προσήχθησαν για περαιτέρω έλεγχο.

Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Τζόυς Ευείδη: Είχα σερβίρει τον Ρώμα και μου φάνηκε πολύ σνομπ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Διδυμότειχο: Με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενή έπεισαν άνδρα να τους παραδώσει 12.000 ευρώ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών και σήμερα σε πέντε κόμβους της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

O Κρις Έβανς έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Η Άλμπα Μπαπτίστα γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Δημογλίδου για το βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν του δράστη της επίθεσης στη Γλυφάδα – Τι είπε η κόρη της 70χρονης