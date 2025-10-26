MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρισα: Έπαθε ανακοπή το μωρό με τα εγκαύματα από το καυτό λάδι – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται το μωρό που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με εγκαύματα από λάδι.

Το βρέφος που δίνει μάχη για τη ζωή του, έχει στο σώμα του εκτεταμένα εγκαύματα, μετά από ατύχημα με καυτό λάδι και αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπαθε ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με το newsit.gr.

Οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη και κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή, όμως η κατάστασή του είναι κρίσιμη.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το πρωί του Σαββάτου (25/10), στο σπίτι της οικογένειας σε χωριό της Καρδίτσας. Οι γονείς του αναφέρουν πως το βρέφος ήρθε σε επαφή με το καυτό λάδι λόγω ατυχήματος με αποτέλεσμα στο κορμάκι του να προκληθούν πολλά και εκτεταμένα εγκαύματα. Αφού το μετέφεραν αρχικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο, κρίθηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του τηγάνιζε φαγητό στην κουζίνα, όταν το παιδί, με μια απρόβλεπτη κίνηση, τράβηξε ή ακούμπησε το τηγάνι. Το καυτό λάδι χύθηκε πάνω του, προκαλώντας εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στον θώρακά του.

Το βρέφος φέρει εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 15% του σώματός του και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο, ενώ οι θεράποντες ιατροί είναι διαρκώς κοντά του.

Οι γιατροί έχουν κρίνει ότι θα ήταν προτιμότερο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, όμως η επιβαρυμένη του υγεία δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του.

