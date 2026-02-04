Λακαφώσης για Τέμπη: Το ύφασμα των καθισμάτων του μοιραίου βαγονιού ήταν προσάναμμα, σκέτο πανί

«Τα καθίσματα στο μοιραίο βαγόνι Β2 (της αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών, στην οποία σκοτώθηκαν 11 θύματα που απανθρακώθηκαν) ήταν σκέτο πανί» κατήγγειλε ο πραγματογνώμονας Κώστας Λακαφώσης, μέλος της ΕΔΑΠΟ, δηλαδή της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών, που παραθέτει αυτή τη στιγμή συνέντευξη Τύπου στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ, σχετικά με τις ευθύνες των αρχών ως προς την πυρασφάλεια των καθισμάτων της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Από πλευράς του ο Ανδρέας Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης στο έγκλημα των Τεμπών, Μάρθης, απηύθυνε έκκληση προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να «διενεργήσουν τις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες για να βρουν ποιοι φταίνε για τον θάνατο των ανθρώπων που επέβαιναν τουλάχιστον στο συγκεκριμένο βαγόνι και όσους τραυματίστηκαν»!

«Το βαγόνι Β2 είναι αυτό που φαίνεται καμμένο. Πρόκειται για το βαγόνι της β’ θέσης που κάηκε ολοσχερώς σε χρόνο μεταγενέστερο της σύγκρουσης. Από αυτό έχουμε έντεκα θύματα και 35 επιζώντες» ξεκαθάρισε ο κ. Λακαφώσης, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως τα δείγματα από κάθισμα του συγκεκριμένου βαγονιού που ανέλυσε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ σε γερμανικό εξειδικευμένο εργαστήριο, έδειξε πως όχι μόνο δεν ήταν πυράντοχο, αλλά «ήταν προσάναμμα»!

Ο ίδιος σημείωσε πως δείγματα από παλαιότερα βαγόνια ήταν ασφαλέστερα, καθώς είχαν ενδιάμεσο πυράντεχο στρώμα από αραμίδιο, ωστόσο «όταν επισκεύασαν τα καθίσματα (του μοιραίου βαγονιού) «είπαν αυτό είναι ακριβό, μην το βάλεις»!

Η ανάκριση έκλεισε δύο ημέρες μετά αφού είχαν παραδοθεί τα αποτελέσματα για τα καθίσματα

Από πλευράς του ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, τόνισε πως τα ευρήματα αυτά «έχουν να κάνουν με αξιόποινες πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα της Hellenic Train», ωστόσο τα δύο κατηγορούμενα στελέχη της οποίας κατηγορούνται αυτή τη στιγμή για πλημμελήματα. Για τον λόγο αυτό έκανε έκκληση προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για αυταπάγγελτη αντίδραση σχετικά με την πυρασφάλεια των καθισμάτων.

«Υπήρχε μία απροθυμία από την αρχή να ελεγχθεί το θέμα της πυρασφάλειας των καθισμάτων από την ανάκριση. Θα έπρεπε να είχε επιδειχθεί περισσότερη προσοχή» κατήγγειλε ο Ψαρόπουλος. «Όταν ζητήθηκε από την ανάκριση να γίνει υπήρξε απορριπτική διάταξη για να γίνει πραγματογνωμοσύνη επί των καθισμάτων δεν προχώρησε από τον ανακριτή… Αυτό είχε ως συνέπεια, να υποβάλλουμε αίτημα στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, προκειμένου αυτός να επιμεληθεί της πυρανθεκτικότητας των καθισμάτων. Ελήφθησαν δείγματα, στάλθηκαν στο εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού. «Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί αρκετά πριν κλείσει η ανάκριση» αλλά δεν όπως αποκαλύπτει, καθυστέρησε να πληρωθεί το εργαστήριο για τα αποτελέσματα!

Όπως συνεχίζει, η ανάκριση του κ. Μπακαΐμη έκλεισε δύο ημέρες μετά αφού είχαν παραδοθεί τα αποτελέσματα του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρασφάλεια των καθισμάτων στο Εφετείο Λάρισας. ««Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι η ανάκριση δεν ήταν επαρκής. Κακώς περατώθηκε όταν περατώθηκε…Ο ανακριτής θα έπρεπε να αναμένει τα αποτελέσματα», σημείωσε περαιτέρω, κάτι που τέθηκε σε υπόμνημα τουλάχιστον 30 οικογενειών στον ανακριτή και την εισαγγελία Εφετών Λάρισας, που αιτιολογούσε την περαιτέρω ανάκριση. «Δεν εισακουστήκαμε» σημείωσε. «Ομοίως ετέθη το ίδιο υπόμνημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία δήλωσε αναρμόδια». Προσθέτει δε «ανέμενα και από τη ΡΑΣ να βγάλει πόρισμα, διότι έχει κάνει συγκεκριμένο έλεγχο και αυτοψία», είχαμε στείλει δύο φορές εξώδικο στη ΡΑΣ. Αναμένω να ληφθούν άμεσα μέτρα και από το υπουργείο, είναι ο απόλυτος υπεύθυνος για την κίνηση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα.

Σημαντικό είναι άλλωστε πως όταν ο ανακριτής ρώτησε σχετικά με την πυρασφάλεια των καθισμάτων ο ανακριτής, «η Hellenic Train απάντησε απλά κατά δήλωση ότι τηρεί τις παλιές προδιαγραφές».

«Αυτή τη στιγμή άγνωστος αριθμός βαγονιών κυκλοφορεί με τις ίδιες ιδιότητες, που δεν παρέχουν καμία απολύτως πυρασφάλεια, αντιθέτως συνετέλεσαν στην αναζωπύρωση της πυρκαγιάς» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως η συνέντευξη Τύπου δόθηκε σε συνέχεια της από 19 Σεπτεμβρίου 2025 εξωδίκου δήλωσης των εμπειρογνωμόνων και των συγγενών των θυμάτων προς τη ΡΑΣ, την Hellenic Train και την Εισαγγελία Αρείου Πάγου σχετικά με το ζήτημα της πυρασφάλειας των βαγονιών και με αφορμή την δημοσιοποίηση του σχετικού πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στις 2 Φεβρουαρίου του 2026.

