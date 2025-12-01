ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Κανονικά το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα, διεξάγεται κανονικά σήμερα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, αναφορικά με το μπλόκο των αγροτών, οι οποίοι έχουν αποκλείσει από χθες την ΠΑΘΕ, στο ύψος της Νίκαιας.

“Προς το παρόν τα προβλήματα είναι μικρά και δεν παρακωλύουν ουσιαστικά τη συγκοινωνία“, σημειώνει η εταιρεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Αγαπητοί επιβάτες,

η συγκοινωνία που αφορά την εταιρεία μας, δηλαδή η εκτέλεση του δρομολογίου Θεσσαλονίκη-Αθήνα, διεξάγεται κανονικά σήμερα. Δεν γνωρίζουμε, επειδή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε, σε ποιά έκταση και ποιά χρονική στιγμή θα επηρεάζουν (αν επηρεάζουν) οι κινητοποιήσεις των αγροτών, τα δρομολόγιά μας.

Επομένως, είναι αδύνατο για το προσωπικό μας, που υποδέχεται τις τηλεφωνικές σας κλήσεις, να σας δώσει έγκυρη απάντηση στο ερώτημα “αν θα εκτελεστεί κανονικά ένα δρομολόγιο αύριο ή μεθαύριο” και ποιά έκταση μπορεί να λάβει ένα “κλείσιμο δρόμου”.

Τέτοια ενημέρωση θα λαμβάνετε προφανώς -συνεχώς- από τα ΜΜΕ, αν και όταν υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο “κλείσιμο δρόμου”, αλλά και από τα δίκτυα της εταιρείας μας, δυστυχώς όχι τόσο έγκαιρα όσο θα θέλαμε, καθώς οι κινήσεις των διαμαρτυρόμενων αγροτών, εμπεριέχουν συχνά το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, που μπορεί να ανακοινωθεί ή να απαντηθεί, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά κι αν υπάρξουν “κλεισίματα”, θα υπάρχουν πιθανώς μικρές καθυστερήσεις ή παρακάμψεις, όπως συνέβη την Κυριακή.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τροποποιήσεις δρομολογίων, ούτε να διαβεβαιώσουμε για το χρόνο της καθυστέρησης, επειδή το “κλείσιμο δρόμων”, δεν έχει σαφείς ώρες και έκταση, είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται επί του πεδίου, ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών και τα μέτρα της αστυνομίας.

Σε κάθε περίπτωση, κατανοούμε ότι όλοι όσοι ταξιδεύουμε δεν θέλουμε “εκπλήξεις” στη διάρκεια του ταξιδιού μας, η προσπάθειά μας είναι να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή εκτροπές, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μας και δυστυχώς, δεν μπορούμε να μαντέψουμε πότε και πόση ώρα θα είναι κλειστός (αν και όταν είναι) ένας δρόμος, ώστε να ενημερώνουμε με ακρίβεια τους επιβάτες.

Παρακαλούμε λοιπόν θερμά, εν όψει μιας γενικότερης κοινωνικής διεργασίας, που συντελείται στον κλάδο των αγροτών, για την υπομονή σας και τη συνεργασία με το προσωπικό κίνησής μας, που λειτουργεί με υπευθυνότητα, έχοντας ως κεντρικό του μέλημα, να μην ταλαιπωρηθείτε ούτε λεπτό, όταν όμως αυτό, είναι εφικτό από τις συνθήκες, που μπορεί να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό.

Καλό μήνα!”.