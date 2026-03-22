Κολώνα φωτισμού έπεσε και καταπλάκωσε 6χρονο στον Πλαταμώνα – Νοσηλεύεται στο “Παπαγεωργίου”

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη χθες στην περιοχή του Πλαταμώνα Πιερίας με έναν 6χρονο να τραυματίζεται.

Όλα έγιναν σε ιδιωτική μαρίνα σκαφών στην περιοχή του Πλαταμώνα, όταν ο 6χρονος ήθελε να παίξει και πήγε να σκαρφαλώσει στην κολώνα φωτισμού της ΔΕΗ. Λόγω της φθοράς της όμως αυτή αποκολλήθηκε και έπεσε καταπλακώνοντας τον 6χρονο.

Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και από εκεί κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Ευτυχώς ο 6χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

